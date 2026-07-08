Martina Miliddi, la denuncia per le “minacce” in aeroporto: il duro sfogo sui social dopo il viaggio in Sardegna La ballerina di Affari Tuoi ed ex Amici si è lamentata pubblicamente del trattamento ricevuto all’aeroporto di Cagliari, dove si era recata per un lutto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Disavventura in viaggio per Martina Miliddi. La ballerina di Affari Tuoi, infatti, si è lamentata pubblicamente del trattamento ricevuto all’aeroporto di Cagliari, dove si era recata per un lutto. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Martina Miliddi, lo sfogo dopo la lite in aeroporto: "Aggredita"

Quello che avrebbe dovuto rappresentare un rientro in Sardegna in un momento particolarmente delicato si è trasformato, stando a quanto raccontato da Martina Miliddi, in un’esperienza estremamente spiacevole. La ballerina, nota al grande pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e più recentemente per i suoi ‘stacchetti’ ad Affari Tuoi, ha scelto i social per raccontare quanto sarebbe accaduto all’aeroporto di Cagliari, denunciando un comportamento ritenuto inaccettabile da parte di alcuni membri dello staff. Attraverso una serie di storie condivise su Instagram, infatti, la ‘spalla’ di Stefano De Martino ha espresso tutta la propria amarezza, sostenendo di essere stata vittima di un trattamento aggressivo durante le operazioni prima della partenza. "Aeroporto di Cagliari e hostess grazie per le minacce e avermi aggredita dentro un aeroporto per il mio cane e il suo trasportino". È questo il messaggio con cui ha aperto il suo sfogo, puntando il dito contro quanto avrebbe vissuto nello scalo sardo.

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Nel prosieguo del racconto Martina Miliddi ha spiegato che il viaggio era legato a motivi familiari particolarmente dolorosi. La ballerina ha infatti raccontato di essere rientrata in Sardegna a causa di un lutto, circostanza che avrebbe cercato di far presente al personale presente in aeroporto. Tuttavia, secondo la sua versione dei fatti, le richieste di comprensione non avrebbero trovato alcun riscontro. "Sono basita dalla maleducazione. Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto hanno solo gridato e mancato di rispetto" ha scritto l’ex volto di Amici.

Cos’è successo a Martina Miliddi

Al centro della vicenda ci sarebbe il trasportino del suo cane, elemento che avrebbe dato origine alla discussione. "Fidatevi di una persona che di voli con il proprio cane ne ha visti parecchi, una roba del genere non mi è mai capitata" ha aggiunto Martina Miliddi, evidenziando come l’episodio rappresenti, a suo avviso, un caso isolato rispetto alle esperienze precedenti. Nel finale del suo intervento social, Miliddi ha rivolto un invito diretto ai propri follower: "Non spendete soldi e tempo per una compagnia che letteralmente fa schifo". L’episodio arriva a nemmeno 24 ore dal caos sul volo Brindisi-Orio al Serio da cui è stato ‘cacciato’ Francesca Renga, protagonista di un’accesa discussione col personale. Anche l’estate dei vip, insomma, si sta facendo sempre più calda. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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