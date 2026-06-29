Martina Miliddi va oltre Affari Tuoi, è la star al concerto di Gabry Ponte (ma De Martino la 'snobba'). Cos’ha fatto Affari Tuoi non sembra bastare più a Martina Miliddi, che ha avuto modo di esibirsi al concerto milanese di Gabry Ponte, tutti incantati da lei, ma ecco cosa ha fatto De Martino

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Martina Miliddi può essere certamente considerata a pieno titolo la Regina di "Affari Tuoi", dove ha portato da qualche tempo una ventata di novità al game con i suoi balletti sensuali, che piacciono a gran parte dei telespettatori. La sua non può essere considerata una presenza di secondo piano, come appare evidente dall’intesa che ha con Stefano De Martino e Herbert Ballerina, a cui si aggiunge la scelta degli autori di dedicarle un apposito pacco, ma non possiamo dire sia rimasta del tutto a riposo in questo periodo.

Il programma, infatti, sarà in onda fino al 19 luglio, nonostante le registrazioni siano ufficialmente terminate, per questo non ha avuto alcuna remora ad accettare un incarico differente ma decisamente stimolante, al fianco di una star della musica come Gabry Ponte.

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Martina Miliddi al concerto di Gabry Ponte: la reazione di Stefano De Martino

L’idea di introdurre una presenza femminile ad "Affari Tuoi" come quella rappresentata da Martina Miliddi ha dato una ventata di novità al programma, è quindi naturale aspettarsi una sua conferma anche nella prossima stagione, nonostante sia già previsto che le registrazioni si svolgano a Milano. Stare con le mani in mano non fa però per lei, pochi sono apparsi quindi sorpresa nel vederla lontano dal piccolo schermo ma in un ruolo decisamente congeniale, in uno dei concerti più importanti dell’estate.

A volerla al suo fianco è stato Gabry Ponte, nel live che lui ha tenuto pochi giorni fa, allo Stadio San Siro di Milano. Il divertimento per i tantissimi telespettatori è stato massimo, grazie alle musiche travolgenti del cantante, in grado di far scatenare tutti, oltre a consentire di fare un tuffo nel passato così da provare sensazioni speciali.

E’ stata la stessa ballerina a condividere una serie di scatti realizzati nel corso della serata, da cui traspariva l’entusiasmo che si respirava in quel momento, nonostante le temperature altissime. Questa è stata così l’occasione per riascoltare alcuni dei brani più celebri dell’artista, basti pensare a ‘Geordie’, ‘La danza delle streghe’, ‘Vivi nell’aria’ e, immancabile, ‘Blue (Da Ba Dee)’, il successo del 1998 che ha lanciato gli Eiffel 65. Non sono mancati nemmeno i componenti della band, a cui lui è rimasto legatissimo e a cui è riconoscente, come ha espresso con grande convinzione: "Se sono qui è anche grazie a loro", ha detto il Dj nel corso della serata.

L’evento può però essere considerato una sorta di antipasto per Gabry Ponte, che ha annunciato dal palco una novità importante che lo riguarda, che farà piacere a tantissimi dei suoi fan. A partire da febbraio 2027 si terrà un suo nuovo tour nei palazzetti, dal titolo ‘CIRCOTRON – The Dance Show’, con l’obiettivo di unire la sua musica al circo contemporaneo con acrobati e performer per dare luogo a un divertimento senza limiti.

E Stefano De Martino cosa ne pensa? Martina ha certamente spiccato il volo, dimostrando di non volersi limitare all’impegno che ha ad "Affari Tuoi" pur essendo una vetrina prestigiosa, ma il presentatore era decisamente interessato ad altro. Nella stessa sera del concerto di Ponte, infatti, lui ha preferito dedicarsi a quello di un altro artista, un napoletano come lui, Geolier, che si è esibito al Diego Armando Maradona di Napoli davanti a un pubblico davvero numeroso.

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