Martina Miliddi, chi è la nuova star di Affari Tuoi: le liti con Celentano, Checco Zalone e l’ex fidanzato famoso L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha preso il posto di Herbert Ballerina nel game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino: tutta la sua storia

Affari Tuoi ha una nuova star e risponde al nome di Martina Miliddi. Salita alla ribalta ad Amici di Maria De Filippi e con varie esperienze televisive all’attivo, Martina è il nuovo volto del game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, dove ha preso il posto di Herbert Ballerina. Scopriamo chi è e tutta la sua storia.

Chi è Martina Miliddi, la carriera: da Amici di Maria De Filippi al cinema

Nata il 21 luglio del 2000 a Cagliari e cresciuta ad Assemini, nella provincia del capoluogo sardo, Martina Miliddi nutre un grande amore per la danza fin da bambina, quando rimane folgorata dagli stacchetti delle veline a Striscia la Notizia. Da lì sviluppa la sua passione per il ballo e per il mondo della televisione e dello spettacolo, che nel 2020 la porta a iscriversi ad Amici di Maria De Filippi. Martina prende parte alla 20esima edizione e, raggiunta la fase Serale (nonostante i dissapori con Alessandra Celentano), si classifica nella Top 10 finale. Specializzata in balli latino-americani, la ballerina si fa così notare ed entra nel corpo di ballo di vari programmi televisivi, partecipando a Viva Rai 2 di Fiorello, Battiti Live con Elisabetta Gregoraci prima e Ilary Blasi poi fino ad Audiscion di Gigi e Ross con la stessa Gregoraci. Sbarcherà anche al cinema, prendendo parte alla coreografia della scena finale del film record d’incassi Buen Camino di Checco Zalone.

L’arrivo ad Affari Tuoi di Stefano De Martino e la vita privata

Nel gennaio del 2026 Martina Miliddi entra nel cast di Affari Tuoi, entrando ufficialmente a fare parte della grande famiglia di Stefano De Martino nell’access prime time Rai al posto di Herbert Ballerina, impegnato in uno spettacolo teatrale. "Avevo chiesto una ballerina alla Rai ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Adesso che lui non c’è, è arrivata una ballerina" ha scherzato De Martino presentando Martina al pubblico di Rai 1.

Martina Miliddi oggi è impegnata e ha una relazione con Spillo, Simone Milani all’anagrafe, ballerino hip hop che ha studiato presso l’accademia di Kledi Kadiu a Roma. In passato è stata legata al cantante Aka7even e al cantautore Raffaele Renda. Entrambi avevano preso parte alla 20esima edizione di Amici (la stessa a cui partecipò Martina), classificandosi rispettivamente al quarto e al nono posto.

