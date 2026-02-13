Martina Miliddi, il boom ad Affari Tuoi tra De Martino, Samira Lui e polemiche: “Non faccio niente di brutto” La nota ballerina di Rai 1 si è raccontata specificando in che rapporti è con De Martino e rivelando di apprezzare il confronto con altre showgirl.

Gli ultimi mesi sono stati per Martina Miliddi una vera e propria scalata verso la popolarità. Dopo la sua partecipazione al talent Amici Di Maria de Filippi e il successivo debutto in Rai con Fiorello a VivaRai2, la sua popolarità ha iniziato a crescere fino ad esplodere completamente grazie ad Affari Tuoi, programma che vede Martina ormai parte del cast fisso. Questo boom ha portato con sé anche gossip, polemiche e confronti inevitabili, di cui la stessa Martina ha parlato proprio in questi giorni: scopriamo di più.

Martina Miliddi su De Martino: "Nessun provino, mi conosceva già"

Come rivelato dalla stessa Martina Miliddi, sarebbe stato proprio il conduttore Stefano De Martino a volerla ad Affari Tuoi. E questo non per questioni di flirt o interessi sentimentali, ma perché De Martino aveva già avuto modo di conoscere e apprezzare le doti di Martina come ballerina nel corso dell’edizione di Amici del 2021, quando Martina era concorrente e Stefano giudice del serale. In più, i due avevano già collaborato anche in occasione del tour teatrale del conduttore.

"Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa avventura. Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles – ha raccontato Martina Miliddi tra le pagine di Fanpage – Mi ha chiesto: ‘Sei disponibile domani?’. Così ho preso l’aereo, due giorni di viaggio e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui. Nessun provino: lui mi conosceva già artisticamente. Con lui ho già lavorato, ho fatto il tour del suo spettacolo Meglio stasera tra teatri e piazze. È un vero gentiluomo, una persona per bene che ha saputo subito mettermi a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale. Anche lui, come me, ha cominciato ad Amici, anche se i nostri percorsi sono stati molto diversi. E anche il suo caso è la dimostrazione che si può fare carriera a prescindere dalle critiche".

Martina Miliddi, le polemiche e il confronto con Samira Lui

Tra tante ovazioni ed elogi, c’è anche chi non ha apprezzato la presenza di Martina ad Affari Tuoi. A questo, la ballerina ha risposto affermando: "A me queste critiche non riguardano: ci sono già passata in quel vortice e ho capito che non si può piacere a tutti… Non vedo niente di brutto o di negativo in quello che faccio".

E da quanto Martina è parte del cast fisso del ‘gioco dei pacchi’, sono iniziati anche i primi confronti con Samira Lui, star de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, a proposito di questo Martina ha rivelato a Fanpage: "Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo e ha già fatto tante cose in tv molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già molto felice di questo riscontro dal pubblico. Da spettatrice qualche volta mi è capitato di guardarla in trasmissione e il suo stile mi piace molto".

