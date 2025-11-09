Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono fidanzati, arriva la foto di coppia Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non si nascondono più e arriva la prima foto di coppia in una location per loro molto speciale.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di rumors, avvistamenti e supposizioni, è arrivata la conferma più attesa dai fan: la prima foto insieme pubblicata sui social. L’ex coppia di Uomini e Donne conferma dunque di fare sul serio e sceglie anche una location cara sia a loro che ai fan per ufficializzare l’amore ritrovato.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri arriva la foto di coppia sui social

L’immagine, condivisa da Martina nelle sue storie Instagram con la semplice ma significativa frase "E tu", ha scatenato l’entusiasmo dei follower e sancito il ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Una foto scattata nella stessa villa protagonista della loro ultima esterna del programma.

Il gesto arriva dopo un percorso televisivo intenso, fatto di confronti, chiarimenti e momenti di tensione. Nelle scorse puntate del dating show di Maria De Filippi, Martina e Gianmarco avevano avuto modo di parlare apertamente con i loro rispettivi ex partner, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Un confronto sincero, dal quale era emerso che tra i due era rimasto qualcosa di profondo, nonostante le scelte fatte all’interno del programma. E infatti, una volta spenti i riflettori, Martina e Gianmarco hanno deciso di darsi un’altra possibilità, lontano dalle telecamere ma sempre nel segno della complicità che li aveva uniti fin dall’inizio.

La conferma social è arrivata dopo alcuni indizi che avevano già fatto sospettare il riavvicinamento. Prima le foto di entrambi in location simili, poi i commenti criptici sotto ai rispettivi post, fino ai recenti avvistamenti che avevano acceso la curiosità dei fan più attenti. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTV, i due sono stati visti insieme in una nota pasticceria del quartiere Prati, a Roma, durante una romantica merenda a due. Un dettaglio che ha fatto pensare che la loro relazione non solo proceda a gonfie vele, ma sia ormai vissuta con naturalezza anche lontano dai riflettori.

Dopo quell’avvistamento pubblico, è arrivato lo scatto che ha fugato ogni dubbio. Martina e Gianmarco hanno scelto di mostrarsi insieme nella stessa villa che avevano visitato durante una loro esterna lo scorso gennaio, quando ancora cercavano di capire se tra loro potesse nascere qualcosa di serio. Oggi, quella stessa location fa da cornice al loro amore ritrovato: sorridenti, complici e finalmente liberi di mostrarsi per quello che sono, una coppia a tutti gli effetti.

La foto di coppia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è diventata virale in poche ore, confermando che il pubblico di Uomini e Donne continua a seguirli con affetto. E se in passato avevano preferito tenere un profilo basso, adesso sembrano pronti a vivere la loro storia senza più nascondersi.

