Martina Colombari senza filtri: “Ballando mi ha sbloccata, pensavo di essere in menopausa invece è tornato il ciclo” La moglie di Alessandro Costacurta si è aperta con Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. É stata criticata per la sua rigidità. Ma lei la pensa diversamente.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Martina Colombari, volto noto della televisione italiana, si è raccontata senza filtri dopo il debutto nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, la showgirl ha deciso di mettere da parte la ‘corazza’ della riservatezza per parlare apertamente delle sue emozioni, delle fragilità e dei cambiamenti che sta vivendo sulla pista da ballo e nella vita privata. Quello che ne emerge è il ritratto di una donna che, proprio grazie alla tv, si sta riappropriando di parti di sé rimaste bloccate per anni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Martina Colombari, la confessione intima a La Volta Buona

Ospite del talk La Volta Buona, Martina Colombari ha sorpreso tutti con una rivelazione tanto intima quanto simbolica: "Ballando è terapeutico. Ero convinta di essere in menopausa, invece mi è tornato il ciclo. Questa forte emozione mi ha sbloccata". Reduce dal debutto scintillante nella trasmissione di Milly Carlucci, Martina ha svelato come il ballo abbia funzionato per lei come una vera e propria terapia fisica ed emotiva, rompendo schemi interiori che si portava dietro da tanto tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul palco di Ballando, come lei stessa ha confessato, non è scesa la showgirl ‘costruita’ nel corso di trent’anni di professione e riflettori, ma la persona vera, con le sue insicurezze e i suoi punti di forza: "Non mi sento per niente sexy. Ho lavorato con il mio corpo per più di trent’anni, ma ora è differente. Sono una donna di spettacolo, ma su quella pista non scende il personaggio, scende Martina". Un’autenticità, quella di Martina Colombari, che ha colpito il pubblico e anche chi le sta vicino. Suo marito, Alessandro Costacurta, l’ha seguita addirittura in streaming dalla Svizzera, e le ha mandato anche un messaggio di incoraggiamento: "Mi ha scritto ‘Bravissima, ti amo’".

Non sono mancate, però, le critiche dalla giuria di Ballando, che ha imputato a Martina una certa rigidità e poca emotività. La showgirl ha tuttavia spiegato che il suo atteggiamento è frutto di una lunga esperienza: "Sono stata criticata per essere troppo rigida, contenuta e poco emotiva. La vita mi ha insegnato a strutturarmi tanto, se non fossi stata così corazzata non so se sarei riuscita".

La sfida personale di Martina Colombari e il futuro a Ballando

La partecipazione a Ballando con le Stelle si è quindi trasformata, per Martina Colombari, non soltanto in una performance televisiva, ma in una vera sfida personale. Proprio durante la conversazione con Caterina Balivo, Martina ha sottolineato quanto la realtà social distorca spesso la percezione della vita vera: "I social ci hanno devastato, raccontano un mondo che non rappresenta la realtà".

Per Martina, quindi, questa occasione rappresenta la possibilità di mostrarsi diversa, anche dall’immagine di lei che traspare via social. E proprio per questo, tra le anticipazioni per le prossime puntate, rivela di voler scendere in pista completamente struccata, per abbracciare una versione ancora più autentica di sé stessa. Sperando che stavolta la giuria sappia apprezzarla di più.

Potrebbe interessarti anche