Martina Colombari sbotta dopo la pioggia di accuse social: "Ecco perché ho dato uno schiaffo a Favilla a Ballando"
Arrivano le spiegazioni dell'attrice dopo le polemiche esplose nello studio di Ballando con le stelle 2025, tra retroscena, scaramanzie e un gesto che ha diviso il pubblico.
Nelle ultime ore il caso legato allo schiaffo che Martina Colombari ha dato al suo maestro Luca Favilla durante la puntata di Ballando con le stelle 2025 ha alimentato discussioni, analisi e prese di posizione molto differenti, non solo tra gli spettatori dello show ma anche tra i commentatori televisivi, generando un clima di grande curiosità su ciò che sia realmente accaduto in pista e sui motivi che abbiano portato l’attrice a una reazione che molti hanno giudicato eccessiva, mentre altri l’hanno letta come parte di un contesto scherzoso e decisamente più leggero rispetto alle interpretazioni circolate online.
Le polemiche dopo la puntata di Ballando con le stelle
Fin dal momento dell’esibizione, la scena dello schiaffo ha subito catturato l’attenzione del pubblico, perché, pur nascendo in un clima giocoso, si è accompagnata a parole forti come "Idiota" e "Ti odio, cogl***e", rivolte dalla concorrente al suo maestro. All’interno del programma, la situazione è esplosa quando Milly Carlucci ha chiesto alle tre coppie sul podio di tornare in pista per disputarsi lo spareggio, e proprio in quel frangente il gesto della Colombari non è passato inosservato. La giornalista Grazia Sambruna di MowMagazine ha evidenziato come a parti invertite si sarebbe probabilmente parlato di violenza in modo ancora più serrato, sottolineando che, anche se in tono scherzoso, certi gesti possono generare percezioni controverse.
Il racconto di Martina Colombari
Dopo giorni di discussioni, Martina Colombari ha scelto di rompere il silenzio attraverso un video pubblicato su Instagram, nel quale ha spiegato con chiarezza cosa sia realmente successo, rivelando anche alcuni retroscena utili a comprendere meglio l’episodio. L’attrice ha raccontato che la coreografia dello spareggio non era stata provata per scaramanzia, perché Favilla ritiene che ripassare gli spareggi "porta male, porta sfiga", motivo per cui tutto era rimasto solo "imbastito e monticchiato".Quindi quando hanno detto ‘In spareggio’ ripassiamo su uno scalino e in più non si ricordava neanche due passi e li ha chiesti a me quindi io gli ho detto sei un idiota sbang.". Favilla, da parte sua, ha minimizzato l’accaduto spiegando che si trattava soltanto di "un buffettino", confermando che durante la diretta il clima fosse davvero scherzoso e sdrammatizzando completamente l’episodio. Oltre allo schiaffo, la Colombari era recentemente finita al centro delle polemiche per uno sfogo su Barbara D’Urso avvenuto dietro le quinte, contribuendo a non dipingerla al meglio durante questa settimana. Riuscirà la showgirl a rifarsi e recuperare l’amore del pubblico con la puntata di stasera? Non ci resta che scoprirlo.
