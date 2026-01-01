Martina Colombari, la rinascita con Checco Zalone in Buen Camino: “Ho ripensato a quella volta in cui Achille..." La moglie di Billy Costacurta ha parlato della sua esperienza sul set del film dei record, lanciando anche una frecciata a Ballando con le Stelle: cosa ha detto

Martina Colombari si gode un successo inedito. A più di dieci anni dalla sua ultima avventura su un set e a quasi 35 anni dal suo debutto in Abbronzatissimi, infatti, l’ex modella è tornata al cinema con Buen Camino di Checco Zalone. Il film continua a infrangere record al botteghino e per Miss Italia 1991 si tratta quasi di una ‘rivincita’, come raccontato da lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La moglie di Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato della sua esperienza al fianco di Zalone, ricordando anche di avere pensato al figlio Achille Costacurta e a un episodio a Ballando con le Stelle. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Martina Colombari: il successo di Buen Camino di Checco Zalone e il rapporto con la bellezza

"Quando Zalone e il regista Gennaro Nunziante mi hanno detto come sarei diventata, non ho esitato un attimo. Ero felicissima di poter giocare con la mia bellezza" ha raccontato Martina Colombari in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo ritorno al cinema nel ruolo di Linda, l’ex moglie di Checco, in Buen Camino. L’ex modella e Miss Italia 1991 ha infatti spiegato di essersi tolta più di qualche sassolino dalla scarpa anche e soprattutto grazie al suo personaggio poco ‘curato’ dal punto di vista estetico, che l’hanno resa quasi irriconoscibile al pubblico: "La bellezza l’ho sempre portata con me, l’ho sempre sfruttata e l’ho anche protetta. Ma sui social sono stata attaccata per mille motivi, perché sarei troppo magra, perché a Ballando con le stelle ho parlato della mia menopausa, perché se ti vedono fare sport pensano che sia vanità, mentre io ci tengo a tenermi in forma ora che ho 50 anni".

Il futuro dell’ex modella e le parole sul figlio Achille Costacurta

Martina Colombari ha raccontato di avere smesso di dare all’aspetto fisico la priorità anche nella vita reale ("Se fino a due o tre anni fa non uscivo senza trucco e capelli perfetti, ora, apro il beauty una volta a settimana") e di essere pronta a nuove avventure di questo tipo, tornando sia sul grande schermo che sul palco a teatro. Durante le riprese, inoltre, la moglie di Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha svelato di essere stata ‘aiutata’ dalla vicinanza al suo personaggio, ricordando la propria esperienza con la complicata adolescenza del figlio Achille Costacurta: "Quando mi hanno detto che nella sceneggiatura dovevo denunciare la scomparsa di mia figlia, ho pensato subito alla volta in cui anche Achille non è rientrato a casa. Quindi sì: ero coinvolta".

