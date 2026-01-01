Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Martina Colombari, la rinascita con Checco Zalone in Buen Camino: “Ho ripensato a quella volta in cui Achille..."

La moglie di Billy Costacurta ha parlato della sua esperienza sul set del film dei record, lanciando anche una frecciata a Ballando con le Stelle: cosa ha detto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Martina Colombari si gode un successo inedito. A più di dieci anni dalla sua ultima avventura su un set e a quasi 35 anni dal suo debutto in Abbronzatissimi, infatti, l’ex modella è tornata al cinema con Buen Camino di Checco Zalone. Il film continua a infrangere record al botteghino e per Miss Italia 1991 si tratta quasi di una ‘rivincita’, come raccontato da lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La moglie di Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato della sua esperienza al fianco di Zalone, ricordando anche di avere pensato al figlio Achille Costacurta e a un episodio a Ballando con le Stelle. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Martina Colombari: il successo di Buen Camino di Checco Zalone e il rapporto con la bellezza

"Quando Zalone e il regista Gennaro Nunziante mi hanno detto come sarei diventata, non ho esitato un attimo. Ero felicissima di poter giocare con la mia bellezza" ha raccontato Martina Colombari in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo ritorno al cinema nel ruolo di Linda, l’ex moglie di Checco, in Buen Camino. L’ex modella e Miss Italia 1991 ha infatti spiegato di essersi tolta più di qualche sassolino dalla scarpa anche e soprattutto grazie al suo personaggio poco ‘curato’ dal punto di vista estetico, che l’hanno resa quasi irriconoscibile al pubblico: "La bellezza l’ho sempre portata con me, l’ho sempre sfruttata e l’ho anche protetta. Ma sui social sono stata attaccata per mille motivi, perché sarei troppo magra, perché a Ballando con le stelle ho parlato della mia menopausa, perché se ti vedono fare sport pensano che sia vanità, mentre io ci tengo a tenermi in forma ora che ho 50 anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il futuro dell’ex modella e le parole sul figlio Achille Costacurta

Martina Colombari ha raccontato di avere smesso di dare all’aspetto fisico la priorità anche nella vita reale ("Se fino a due o tre anni fa non uscivo senza trucco e capelli perfetti, ora, apro il beauty una volta a settimana") e di essere pronta a nuove avventure di questo tipo, tornando sia sul grande schermo che sul palco a teatro. Durante le riprese, inoltre, la moglie di Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha svelato di essere stata ‘aiutata’ dalla vicinanza al suo personaggio, ricordando la propria esperienza con la complicata adolescenza del figlio Achille Costacurta: "Quando mi hanno detto che nella sceneggiatura dovevo denunciare la scomparsa di mia figlia, ho pensato subito alla volta in cui anche Achille non è rientrato a casa. Quindi sì: ero coinvolta".

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Costacurta e Martina Colombari

Billy Costacurta gela Martina Colombari, la stoccata sul film con Checco Zalone: “Io non ti potrò vedere”

La coppia ha scherzato in macchina sulla pellicola che vede protagonista in sala l'e...
Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi"

Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"

L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Checco Zalone ha presentato il nuovo brano La Prostata Inflamada presente nel film Buen Camino

Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino

Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Tolo Tolo, il film con Checco Zalone è in streaming su Netflix

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location

Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
buencamino_checco_zalone

Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà

Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film c...
Achille Costacurta, il dolcissimo messaggio a mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina)

Achille Costacurta, parole d'amore per mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina). E un video fa discutere

Il 21enne in questi mesi ha sempre fatto il tifo per la madre e spesso è stato a bor...
Achille Costacurta, Billy e Martina Colombari

Achille Costacurta, lo smacco a papà Billy e il nuovo amore 'napoletano': cos'ha combinato

Achille Costacurta tifa Napoli. Due vittorie al 'Maradona', post virale e ironico “s...
Achille Costacurta

Achille Costacurta senza filtri, dall’arresto al tentato suicidio e il rapporto con Martina Colombari: “È cambiato”

Il figlio di ‘Billy’ Costacurta si è raccontato in una lunga intervista sulla sua di...
Checco Zalone

Checco Zalone più riflessivo e maturo: è il film perfetto per un Natale stupefacente

Dopo anni di silenzio, Checco Zalone torna al cinema con un’avventura intensa e sorp...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Achille Polonara

Achille Polonara
Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963