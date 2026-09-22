Il legame con il figlio Achille

Con l’arrivo di Achille, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno vissuto dei capitoli difficili della vita. "Quello che è successo con Achille mi ha dato una sberla fortissima. Mi ha fatto capire che le cose importanti sono altre. Le tue energie devono prendere un’altra direzione. Questa è stata la lezione più grande", ha ammesso l’attrice.

Un insegnamento che le ha permesso di affrontare meglio anche le critiche del pubblico. "Il commento su Instagram… puoi rimanerci male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Agli altri dico: pensate quello che volete. Non me ne frega più niente", ha infatti concluso Colombari. Lei stessa ha tra l’altro affermato che oggi ha imparato a vivere la vita con più leggerezza, accettando ogni parte di sé stessa e non prendendo mai niente sul serio.