Martina Colombari choc: "Ho avuto una relazione con un altro". La verità sul rapporto con Billy Costacurta (e la lezione di Achille)
Martina Colombari ha svelato qualche retroscena sul suo matrimonio con Billy Costacurta. Ecco cosa è successo anni fa
Martina Colombari ha svelato una parte inedita di sé e lo ha fatto in un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, a cui ha raccontato qualche retroscena sul suo passato in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Il cambiamento sei tu. Tra quelle pagine ha infatti affrontato il tema del tempo che passa, del corpo e delle fragilità. In più, ha affrontato tematiche legate ai sex toys e alla menopausa.
Martina Colombari e il racconto sul matrimonio con Costacurta
Durante la stessa intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, Colombari ha fatto sapere che, dietro la relazione così stabile e duratura con il marito Billy, c’è sempre stato un duro lavoro fatto di evoluzioni e compromessi. Nel corso degli anni, sono cambiate le esigenze, ma anche le abitudini, ed entrambi hanno voluto adattarsi evidenziando il fallimento di molte relazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"È più semplice, ai primi problemi, dire: ‘Non andiamo più d’accordo, siamo ancora giovani, rifacciamoci una vita‘", ha continuato lei. E ancora: "Mio marito ha sessant’anni: non posso pretendere di cambiarlo adesso. Sarebbe una guerra persa. E poi adesso tante cose, come dicono le nonne, me le faccio andare bene". A proposito della crisi di coppia che hanno affrontato in passato, lei stessa ha rivelato: "Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille. Ogni tanto c’è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata".
Il legame con il figlio Achille
Con l’arrivo di Achille, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno vissuto dei capitoli difficili della vita. "Quello che è successo con Achille mi ha dato una sberla fortissima. Mi ha fatto capire che le cose importanti sono altre. Le tue energie devono prendere un’altra direzione. Questa è stata la lezione più grande", ha ammesso l’attrice.
Un insegnamento che le ha permesso di affrontare meglio anche le critiche del pubblico. "Il commento su Instagram… puoi rimanerci male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Agli altri dico: pensate quello che volete. Non me ne frega più niente", ha infatti concluso Colombari. Lei stessa ha tra l’altro affermato che oggi ha imparato a vivere la vita con più leggerezza, accettando ogni parte di sé stessa e non prendendo mai niente sul serio.
Potrebbe interessarti anche
Martina Colombari a Pasqua: "Perché è con te e nient’altro", la dedica speciale al marito Billy Costacurta
Pasqua d’amore per Martina Colombari e Billy Costacurta: uno scatto tenero sui socia...
Achille Costacurta, le rivelazioni del padre Billy sul suo TSO: "Sembrava indiavolato", la forza di Martina Colombari
Il racconto dell’ex difensore tra errori, paure e senso di impotenza, fino al moment...
Achille Costacurta senza filtri, dall’arresto al tentato suicidio e il rapporto con Martina Colombari: “È cambiato”
Il figlio di ‘Billy’ Costacurta si è raccontato in una lunga intervista sulla sua di...
Achille Lauro e Geolier spiazzano i social con il nuovo singolo ‘Per noi’: “Dentro ci sono le nostre storie”
I due artisti sono usciti con il primo duetto dopo l'esibizione in coppia all'Olimpi...
Achille Costacurta, la rinascita parte dal cinema: per il suo esordio da attore un film pieno di musica trap
Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta debutta nella nuova pellicola di K...
Rai affossa Miss Italia: per la finale dello storico programma viene tutto stravolto
Lo storico concorso compie 80 anni e per l'occasione il pubblico potrà vederle il di...
Martina Colombari, il gesto del figlio Achille Costacurta che la spiazza: "Scende una lacrimuccia"
Dopo anni bui e complicati, madre e figlio sono più uniti che mai. Lo scatto postato...
Martina Colombari, la rinascita con Checco Zalone in Buen Camino: “Ho ripensato a quella volta in cui Achille..."
La moglie di Billy Costacurta ha parlato della sua esperienza sul set del film dei r...