L’ex Miss Italia Martina Colombari, che festeggerà 50 anni il prossimo 10 luglio, sembra non sentire affatto lo scorrere del tempo. Intervistata dal Corriere per un bilancio dei suoi ultimi anni, Martina ha parlato del rapporto con il marito Billy, ma anche del legame speciale che ancora la lega all’ex Alberto Tomba, suo primo vero amore. Poi c’è stato spazio per il capitolo più sofferto, quello dedicato al figlio Achille, che dopo diverse vicende complicate ha finalmente ritrovato il suo equilibrio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Martina Colombari, dalla ‘favola Disney’ con Alberto Tomba all’amore con Billy

Martina Colombari, regina dei riflettori e delle copertine negli anni Novanta, oggi è finalmente disposta a confessarsi con autoironia. "Prima di conoscere Billy cambiavo un ragazzo al mese", rivela al Corriere della Sera. Eppure il primo a conquistare il suo cuore era stato l’ex campione Alberto Tomba. "Una favola alla Disney", la definisce lei oggi, "il campione e la più bella d’Italia. È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: ‘Io sono mia’. Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore".

Poi è arrivato Billy Costacurta, ex calciatore del Milan, con cui nel 2004 si è unita in matrimonio. Un’onda lunga di passione che si è trasformata negli anni in un rapporto solido: "Non ci saltiamo addosso tutte le notti. Però fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra, non sopporterei che si trovasse un’amante di 30 anni". Il loro segreto, dice Martina, sta nell’equilibrio: "Siamo quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati… Io sono romagnola, lui padovano/friulano, io sono espansiva, egocentrica, lui per nulla. Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore. E io adesso non lo vorrei un sentimento uguale a quando avevo 20 anni. Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore".

La rinascita del figlio Achille Costacurta

Uno dei temi più delicati affrontati dalla Colombari riguarda il figlio Achille, con cui ha condiviso pubblicamente anche l’esperienza di Pechino Express. Martina non nasconde i momenti bui che hanno attraversato insieme: "La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime". È stato un percorso lungo, fatto di sostegno, pazienza e ascolto: "Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".

La modella ammette però, in conclusione, che non sono mancati i momenti difficili: "Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra…La condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te".

