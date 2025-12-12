Martina Colombari, il retroscena a Ballando con le stelle: “Truccatori e parrucchieri la mal sopportano” In attesa della prossima puntata dello show di Milly Carlucci, emergono indiscrezioni su particolari tensioni nel dietro le quinte: scopriamo di più.

Manca sempre meno al gran finale di Ballando con le stelle e, in attesa della semifinale di domani sera, emergono in queste ore alcune indiscrezioni su particolari tensioni che si sarebbero verificate nel dietro le quinte del programma. Secondo quanto rivelato dal settimanale Gente, al centro del mirino dei truccatori e parrucchieri del programma e di altri concorrenti vi sarebbe la bella e talentuosa Martina Colombari. Il motivo? Scopriamolo.

Ballando, Martina Colombari "mal sopportata" da truccatori e parrucchieri

Dall’inizio di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, su Martina Colombari ne sono state dette di cotte e di crude, e al momento l’unica certezza rimane il suo indiscutibile talento nel ballo e le ottime performance mostrate nel corso delle puntate, che la rendono oggi una delle concorrenti più amate e apprezzate dal pubblico di questa edizione. Nonostante questo, secondo le indiscrezioni pubblicate dal noto settimanale Gente, non tutti nel dietro le quinte dello show la vedrebbero di buon occhio.

"Truccatori e parrucchieri mal sopportano le bizze di Martina Colombari", afferma infatti il settimanale, sostenendo che nel dietro le quinte vi siano alcune tensioni che, ovviamente, davanti alla telecamera non vengono certo mostrate. In più, il settimanale sottolinea anche che "Il reparto trucco e parrucco è tutto per Andrea Delogu e Fabio Fognini…". Trattandosi di rumors non verificati occorre prenderli con le pinze, anche se non è impossibile che tra le tante persone che lavorano nel dietro le quinte del programma possa esserci qualcuno che apprezza determinati concorrenti e non ne gradisce altri. D’altronde, non si può certo piacere a tutti. Ma è fuori discussione però che l’ex Miss Italia sia una delle concorrenti più amate del pubblico, che in questa edizione di Ballando con le stelle sta apprezzando le sue doti di ballo ma anche il suo carattere propositivo e trasparente.

Martina Colombari, un’altra concorrente rivela: "È il veleno di questo Ballando"

Per Martina Colombari però non finisce qui, perché sempre secondo quanto riportato dal settimanale Gente, l’ex Miss Italia sarebbe finita anche nel mirino di un’altra concorrente che nei suoi confronti non si sarebbe espressa in maniera molto favorevole. "‘Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando’, ha sibilato una concorrente… Di chi parlava? Di Martina Colombari", si legge sul settimanale, che tuttavia non rivela l’identità della concorrente in questione.

Il motivo per cui Martina sarebbe stata additata come ‘veleno’ sarebbe da ricondurre a un suo particolare comportamento. "Nel nome dell’amicizia speciale, caricherebbe Fabio Fognini riferendogli in privato presunte ingiustizie che poi il tennista racconta senza filtri…", riporta Gente. Un atteggiamento che non sarebbe particolarmente piaciuto proprio a quest’altra misteriosa concorrente. Sarà davvero così? Chissà che nella puntata di domani sera non possano emergere novità anche in diretta.

