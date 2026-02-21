Martina Colombari, lo scatto intimo in bagno con Billy Costacurta spiazza tutti: "E le trentenni mute" Martina Colombari catturata dal marito in un momento intimo: "Amore, non ti muovere". Lo scatto fa impazzire i fan sui social.

Uno scatto domestico, nato tra le mura di casa e lontano da qualsiasi set fotografico, ha acceso l’attenzione dei social. Protagonista Martina Colombari, sorpresa dall’obiettivo del marito Alessandro Costacurta mentre si preparava in bagno. A fermare l’istante è stata proprio una frase sussurrata da lui, diventata poi la didascalia del post: "Amore, non ti muovere".

Martina Colombari, lo scatto intimo in bagno: le parole di Billy Costacurta

Nell’immagine l’ex Miss Italia 1991 appare con una vestaglia morbida, i capelli ancora umidi, intenta ad asciugarli davanti allo specchio. Nessuna costruzione patinata, nessuna posa studiata: solo un frammento di quotidianità trasformato in ricordo grazie allo sguardo complice del compagno di vita.

La pubblicazione della foto ha generato in poche ore un’ondata di reazioni social. C’è chi ha esaltato la sua eleganza senza tempo e chi ha commentato l’intesa evidente tra i due. Più che l’aspetto estetico, a colpire è stata la sintonia che traspare dall’immagine, simbolo di un legame costruito nel tempo. L’immagine, spontanea ed elegante, ha raccolto subito centinaia di commenti, molti dei quali sottolineano non solo la sua bellezza, ma anche l’armonia evidente con Costacurta. La coppia, insieme da oltre vent’anni, riesce ancora a sorprendere con gesti quotidiani carichi di affetto e complicità.

C’è chi scrive: "Più bella di questa foto, c’è la frase di tuo marito che ti dice", oppure: "Super… e le trentenni mute!", e ancora: "Bellissima, fortunata ad avere un uomo che "catturi" questi attimi", "Sta foto è illegale pure per me che sono donna", "Passano gli anni ma sei come il vino migliori sempre", "Meravigliosa è dir poco".

Anche altri momenti social confermano questa sintonia di coppia tra Martina Colombari e Billy Costacurta: tra questi, un breve siparietto girato qualche settimana fa durante un viaggio in macchina, in cui i due scherzavano sul film Buen Camino e sull’aspetto futuro di Martina, che nella commedia di Checco Zalone interpreta una modella più anziana.

Il magic moment di Martina: da Ballando a Checco Zalone

Oltre alla vita privata, Martina Colombari sta vivendo un momento professionale di grande successo. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha mostrato al pubblico una nuova sfaccettatura del suo talento: determinata, ironica e pronta a mettersi in gioco nonostante gli infortuni e le difficoltà incontrate durante il suo percorso nel dance show di Rai 1. Inoltre, il ritorno al cinema con il film Buen Camino l’ha inserita in un fenomeno cinematografico di grande richiamo, confermando il suo status di protagonista eclettica del panorama dello spettacolo italiano, capace di brillare al cinema, in Tv e a teatro. Ma forse il successo più soddisfacente conquistato dall’ex Miss Italia riguarda suo figlio Achille. Dopo un periodo difficile, caratterizzato da dipendenze da sostanze e atteggiamenti sopra le righe, il giovane negli ultimi mesi ha ripreso in mano la sua vita ed appare sereno e realizzato anche grazie all’aiuto di sua mamma, che non l’ha mai lasciato solo.

