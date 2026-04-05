Martina Colombari a Pasqua: "Perché è con te e nient’altro", la dedica speciale al marito Billy Costacurta
Pasqua d’amore per Martina Colombari e Billy Costacurta: uno scatto tenero sui social racconta una complicità che dura da oltre trent’anni.
Pasqua al sole e in totale relax per Martina Colombari. L’ex Miss Italia sta trascorrendo questi giorni di festa insieme al marito Billy Costacurta, al suo fianco da più di trent’anni. I due si sono concessi uno scatto tenero e spontaneo, condiviso su Instagram e subito accolto con entusiasmo dai tantissimi fan della coppia.
Martina Colombari e la dedica ‘pasquale’ a Billy Costacurta
Nella foto, Martina appare in costume da bagno, in splendida forma come sempre. Accanto a lei, su una sdraio prendisole, Billy sfoggia un look casual e rilassato, con pantaloni, felpa e occhiali da sole. Sono abbracciati, complici, in un momento che racconta più di mille parole e conferma un’intesa rimasta solida nel tempo. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di interazioni, anche grazie alla frase scelta dalla Colombari per accompagnare lo scatto:
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"E all’improvviso arriverà qualcuno che ballerà con te, anche se non gli piace ballare, e lo farà perché è con te e nient’altro"
La storia d’amore tra Martina Colombari e Billy Costacurta
Billy e Martina da anni sono una delle coppie più popolari dello showbiz italiano. La loro storia d’amore è iniziata nel 1996: lei era già una showgirl popolarissima grazie al trionfo a Miss Italia 1991 e alla precedente relazione con lo sciatore Alberto Tomba, lui era campione del Milan, all’epoca una delle squadre più forti del mondo. Otto anni dopo – nel 2004 – è arrivato il loro figlio Achille, mentre nel 2006 hanno coronato il loro amore con il matrimonio.
Da allora, tra alti e bassi, restano una coppia solidissima, pur avendo attraversato e superato una crisi molto importante: "Ci siamo allontanati per un annetto – ha raccontato qualche tempo fa la Colombari a Verissimo – le crisi ci sono state, la vita di coppia va costruita e coltivata, è troppo facile mollare".
Nel frattempo, entrambi hanno portato avanti con successo le rispettive carriere. Billy, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, oggi è uno dei commentatori televisivi di calcio più autorevoli in circolazione e da oltre 15 anni fa parte del team Sky. Martina Colombari, invece, dopo Miss Italia si è costruita una solida carriera come attrice teatrale e televisiva. Recentemente è apparsa anche a Ballando con le stelle, dove è stata una delle finaliste dell’edizione 2026, e ha preso parte al film Buen Camino di Checco Zalone, grande successo al botteghino italiano.
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