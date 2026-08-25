Martina Cardamone, ex Uomini e Donne ricoverata d’urgenza per le lenti a contatto: “Spero che la vista non sia compromessa” Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha raccontato la disavventura con le lenti a contatto che l’ha portata in ospedale: “Ho una lesione grave della cornea”

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Quella che doveva essere una vacanza spensierata in Sardegna si è trasformata in incubo terminato con una corsa in ospedale per Martina Cardamone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato sui social di essere stata ricoverata d’urgenza dopo aver accusato per giorni un forte dolore all’occhio. Alla base del problema, secondo quanto spiegato dalla stessa Martina in un lungo post pubblicato poche ore fa sui social, ci sarebbe stato un utilizzo poco attento delle lenti a contatto.

L’ex Uomini e Donne Martina Cardamone in ospedale: "Lesione grave della cornea per le lenti a contatto"

Martina ha deciso di raccontare quanto le è successo per mettere in guardia anche le persone che la seguono, pubblicando due storie su Instagram corredate da altrettanti scatti della sua stanza d’ospedale. La diagnosi ricevuta dai medici è una "grave lesione della cornea con ascesso", tanto da rendere necessario il ricovero d’urgenza. La giovane ha spiegato di aver portato le lenti a contatto per anni senza aver mai avuto problemi simili, ma di aver sottovalutato alcuni comportamenti errati, come entrare in acqua o dormire con le lenti.

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Nel suo sfogo ha prima rassicurato chi le vuole bene, spiegando di essere in buone mani, poi ha raccontato la sua preoccupazione per quello che sta vivendo:

"Ovviamente sono molto triste, ma mi sento tranquilla e al sicuro adesso che sono in buone mani!! Pubblico questa foto non per fare pena a qualcuno perché non ne ho bisogno, le persone che mi vogliono realmente bene sono accanto a me sempre anche da lontano e sono super grata. Pubblico perché io sono una ragazza super precisa, ma a volte tutti/e sottovalutiamo qualcosa e spesso la nostra salute è al primo posto; questo ultimo periodo è stato un periodo particolarmente felice e spensierato, ma ogni volta qualche batosta deve arrivare no? ed eccola qui, lesiona grave della cornea con ascesso annesso, ricovero d’urgenza".

Poi l’ex corteggiatrice ha spiegato di essere alle prese con un dolore che non riusciva a comprendere e ha invitato tutti a non commettere i suoi stessi errori:

"Io porto le lenti a contatto da anni e una cosa del genere non mi era mai successa, sto provando un dolore inspiegabile da giorni e mai avrei pensato che una pellicola di silicone potrebbe creare tutto ciò: sono qui per dirvi che non bisogna sottovalutare niente, non bisogna pensare ‘vabbè dai un secondo in acqua con le lenti che sarà mai’ non bisogna dire ‘ci dormo così risparmio e le utilizzo per più tempo’ non bisogna mai pensare ‘ ma va figurati se potrebbe succedere a me’. Perché io sono la prima ad averlo fatto e adesso non posso più divertirmi con i miei in Sardegna e mi tocca stare per giorni qui sperando che la mia vista non venga compromessa. Se questo mio pensiero può aiutarvi a capire che la nostra salute non deve essere mai sottovalutata neanche un minuscolo sintomo, sono felice Io adesso sono qui starò bene piano piano e imparerò a non sottovalutare nulla, anzi a pensare il doppio per evitare sofferenze mie e dolore ai miei cari".

Poco dopo, Martina ha condiviso lo screenshot di una conversazione privata con una sua fan, aggiungendo così ulteriori dettagli sulla disavventura e sulle possibili cause del problema all’occhio. Nella risposta ha ammesso di aver commesso per anni alcuni comportamenti poco prudenti con le lenti a contatto, sottolineando però quanto sia importante evitare di sottovalutarne i rischi:

"Si è assolutamente sbagliato (dormire e fare il bagno con le lenti a contatto, ndr). Io l’ho fatto per anni e questa evidentemente è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ti consiglio vivamente di non farlo, perché le lentine sono il miglior tramite per i batteri e gli occhi sono delicati. Poi credimi un dolore lancinante che vorrei evitarti". "Non è stato immediato – ha aggiunto – mi sono svegliata un giorno con un occhio che praticamente non serviva più e sono corsa al pronto soccorso. E’ una cosa seria e ti consiglio d’ora in poi di fare attenzione".

Chi è Martina Cardamone, da Uomini e Donne al ricovero

Il pubblico ha conosciuto Martina Cardamone, originaria di Battipaglia, nell’ultima stagione di Uomini e Donne, dove è arrivata per corteggiare Flavio Ubirti. Tra i due è scattata subito una certa sintonia, ma il percorso è stato tutt’altro che lineare, tra riavvicinamenti, incomprensioni e momenti di tensione. Martina è riuscita comunque ad arrivare fino alla scelta finale, contendendosi il tronista con Nicole Belloni. Alla fine Flavio ha preferito Nicole, lasciando Martina con l’amaro in bocca. Dopo la puntata conclusiva, però, l’ex corteggiatrice ha provato a leggere con lucidità quella decisione, spiegando di aver avuto la sensazione che il tronista avesse seguito soprattutto la ragione: "Secondo me ha fatto una scelta di testa, non di cuore". Quell’esperienza ha comunque permesso a Martina di farsi conoscere dal grande pubblico, che oggi continua a seguirla su Instagram, dove condivide con i suoi oltre 30mila followers scatti della sua vita privata e della sua carriera da modella.

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