Martin Scorsese, da regista ad attore: dove lo 'vedremo' al cinema
Scorsese ha un ruolo vocale in The Mandalorian and Grogu, prossimo film cinematografico di Star Wars
L’arrivo del Mandaloriano nei cinema sta scatenando non solo i fan di Star Wars ma anche il dibattito online in modo inaspettato e come non succedeva da anni, per questo franchise storico ma dal successo piuttosto altalenante. Nel recente trailer di The Mandalorian and Grogu (in arrivo nelle sale, lo ricordiamo, dal 20 maggio) c’è un elemento inaspettato che sta facendo discutere: il cameo vocale di uno dei più grandi cineasti di sempre, ovvero Martin Scorsese.
Martin Scorsese: un doppiatore d’eccezione
Scorsese interpreta un personaggio che, probabilmente, si vedrà nel film solo in una scena, la stessa che vediamo nel trailer, ma in cui il suo timbro vocale è inconfondibile per chi lo conosce. Qui il regista newyorkese è un mercante ardenniano a cui Din Djarin (Pedro Pascal) chiede un’informazione sottobanco, a pagamento. "Per quel prezzo, ti dirò quello che vuoi", dice il personaggio doppiato da Scorsese. Ma quando il cacciatore di taglie mascherato chiarisce che sta "cercando un Hutt", l’atteggiamento cambia di colpo e arriva la chiusura secca: "Per stanotte abbiamo chiuso! Grazie". Non una scena originalissima, a dire il vero: niente di memorabile a livello cinematografico. Quel che è interessante è il contesto dell’operazione. Scorsese ha voluto giocare col pubblico, probabilmente accettando l’invito del regista e creatore della serie sul mandaloriano, Jon Favreau, che da attore è stato al seguito di Scorsese, lavorando ad esempio in The Wolf of Wall Street, dove interpretava l’avvocato Manny Riskin. Favreau ha già inserito celebrità e cameo vocali, in passato anche di nomi importanti come Werner Herzog e Jack Black. E Scorsese, dal canto suo, non è nuovo al lavoro di doppiatore: ha usato la sua voce nei suoi stessi film e, in maniera alquanto bizzarra, ha già doppiato un altro personaggio animato: Sykes in Shark Tale del 2004.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Absolute Cinema
La cosa particolare è che in questo modo, Scorsese ha voluto quietare i toni sulla polemica che poi è divenuta fonte di innumerevoli meme con lui al centro. Nel 2019, difatti, affermò che certi blockbuster (riferendosi in particolare ai film supereroistici del Marvel Cinematic Universe) non erano "cinema" ma qualcosa di più simile ad attrazioni da luna park, destinati a intrattenere senza avere alcun valore artistico. Da lì venne poi il popolare meme "Absolute Cinema" con la sua foto a contrasto, tirato in ballo quando qualcosa di pop ha anche (a torto o a ragione) un qualche valore artistico, magari inaspettato. Il fatto che lui presenzi in un film di fantascienza con aspirazioni popolari (e proprio della Disney, oltretutto) significa molto, in tal senso.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Star Wars, Mandalorian e Grogu: un’avventura pazzesca per il fenomeno della cultura pop
Nel trailer del Super Bowl, Mandalorian e Grogu sfrecciano sulla neve tra Tauntaun e...
The Mandalorian and Grogu, il trailer scatena l'entusiasmo dei fan di Star Wars: ecco perché
Din Djarin e il suo piccolo "apprendista" Grogu assalteranno i cinema il 20 maggio: ...
Il ritorno del mitico Darh Maul è imminente: quando esce la nuova serie di Star Wars
Uno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star War...
Goodfellas (Quei bravi ragazzi), il gangster movie che ha cambiato per sempre il cinema crime: dove vederlo in streaming e home video
Un’ascesa silenziosa, una violenza quotidiana, un sistema che sembrava normale fino ...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema
Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...
Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è
Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic U...
Catherine O’Hara è morta, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo ci lascia a 71 anni: le cause della morte
Catherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angele...
Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix)
Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Supe...