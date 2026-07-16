Martin Scorsese porta Oscar Isaac sulla cattiva strada: The Roman farà venire voglia di puntare tutto L'attore guiderà la nuova serie Netflix ambientata tra i casinò di Las Vegas. Nel progetto anche il regista di fama mondiale come produttore esecutivo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Las Vegas non perdona e Oscar Isaac lo sa bene. L’attore premiato ai Golden Globe è pronto a scommettere tutto su The Roman, la nuova serie Netflix in otto episodi ambientata nell’adrenalinico e spietato mondo dei casinò. Al suo fianco, un cast stellare e un nome che vale più di qualsiasi carta vincente: Martin Scorsese, produttore esecutivo del progetto. Lo stesso regista che con Casino aveva già raccontato le ombre dietro le luci di neon. Di seguito, tutti i dettagli.

The Roman, Martin Scorsese e Oscar Isaac: lo strano duo che rende imperdibile la nuova serie Netflix

Netflix punta su Las Vegas con The Roman, una nuova serie drama di otto episodi ambientata nel mondo dei casinò della celebre città del Nevada. Protagonista sarà Oscar Isaac, che oltre a recitare vestirà anche i panni di produttore esecutivo. La serie è stata creata da Brian Koppelman e David Levien, già autori di Rounders, Billions e Ocean’s Thirteen, mentre Martin Scorsese sarà tra i produttori esecutivi. La regia dei primi due episodi è affidata a J.C. Chandor. La storia è ambientata nella Las Vegas contemporanea e segue Robert "Bobby Red" Redman, presidente del casinò-hotel più esclusivo della città, impegnato a difendere il proprio potere e ad ampliare la sua influenza in un ambiente spietato, dove ogni decisione può cambiare gli equilibri del gioco.

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Il cast di The Roman e la data di uscita

Il cast, oltre ad Isaac (nel ruolo di Bobby Red), comprende anche:

Betty Gilpin (Marla Blake)

Alec Baldwin (Paul "Primo" Clark)

David Costabile (Bill Saverick)

Shalom Brune-Franklin (Jessica Christine "JC" Griffin)

Jimmy O. Yang (Rich Tzu)

Vincent D’Onofrio (Dominic Ward)

Kate Mara (Holly Reeve)

Clancy Brown (Elwood)

Thomas Sadoski (Chef Luca)

Jason Schwartzman (David Krupp)

Per Oscar Isaac, The Roman rappresenta anche il primo progetto nato dalla nuova partnership creativa con Netflix, che gli garantirà un diritto di prelazione sui futuri progetti sviluppati insieme a Elvira Lind e alla casa di produzione Mad Gene. Come già detto, Koppelman e Levien sono i creatori, gli showrunner e i produttori esecutivi di The Roman. Tra gli altri produttori esecutivi oltre a Scorsese, figurano anche Sikelia Productions, Julie e Rick Yorn, Paul Schiff, Beth Schacter, Isaac, JC Chandor e Kerry Orent. Chandor, già regista di Isaac in Triple Frontier e A Most Violent Year, dirigerà anche i primi due episodi della serie. Per quanto riguarda la data di uscita, non ci sono ancora notizie, ma vi terremo aggiornati.

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