Martin Scorsese porta Oscar Isaac sulla cattiva strada: The Roman farà venire voglia di puntare tutto
L'attore guiderà la nuova serie Netflix ambientata tra i casinò di Las Vegas. Nel progetto anche il regista di fama mondiale come produttore esecutivo.
Las Vegas non perdona e Oscar Isaac lo sa bene. L’attore premiato ai Golden Globe è pronto a scommettere tutto su The Roman, la nuova serie Netflix in otto episodi ambientata nell’adrenalinico e spietato mondo dei casinò. Al suo fianco, un cast stellare e un nome che vale più di qualsiasi carta vincente: Martin Scorsese, produttore esecutivo del progetto. Lo stesso regista che con Casino aveva già raccontato le ombre dietro le luci di neon. Di seguito, tutti i dettagli.
The Roman, Martin Scorsese e Oscar Isaac: lo strano duo che rende imperdibile la nuova serie Netflix
Netflix punta su Las Vegas con The Roman, una nuova serie drama di otto episodi ambientata nel mondo dei casinò della celebre città del Nevada. Protagonista sarà Oscar Isaac, che oltre a recitare vestirà anche i panni di produttore esecutivo. La serie è stata creata da Brian Koppelman e David Levien, già autori di Rounders, Billions e Ocean’s Thirteen, mentre Martin Scorsese sarà tra i produttori esecutivi. La regia dei primi due episodi è affidata a J.C. Chandor. La storia è ambientata nella Las Vegas contemporanea e segue Robert "Bobby Red" Redman, presidente del casinò-hotel più esclusivo della città, impegnato a difendere il proprio potere e ad ampliare la sua influenza in un ambiente spietato, dove ogni decisione può cambiare gli equilibri del gioco.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il cast di The Roman e la data di uscita
Il cast, oltre ad Isaac (nel ruolo di Bobby Red), comprende anche:
- Betty Gilpin (Marla Blake)
- Alec Baldwin (Paul "Primo" Clark)
- David Costabile (Bill Saverick)
- Shalom Brune-Franklin (Jessica Christine "JC" Griffin)
- Jimmy O. Yang (Rich Tzu)
- Vincent D’Onofrio (Dominic Ward)
- Kate Mara (Holly Reeve)
- Clancy Brown (Elwood)
- Thomas Sadoski (Chef Luca)
- Jason Schwartzman (David Krupp)
Per Oscar Isaac, The Roman rappresenta anche il primo progetto nato dalla nuova partnership creativa con Netflix, che gli garantirà un diritto di prelazione sui futuri progetti sviluppati insieme a Elvira Lind e alla casa di produzione Mad Gene. Come già detto, Koppelman e Levien sono i creatori, gli showrunner e i produttori esecutivi di The Roman. Tra gli altri produttori esecutivi oltre a Scorsese, figurano anche Sikelia Productions, Julie e Rick Yorn, Paul Schiff, Beth Schacter, Isaac, JC Chandor e Kerry Orent. Chandor, già regista di Isaac in Triple Frontier e A Most Violent Year, dirigerà anche i primi due episodi della serie. Per quanto riguarda la data di uscita, non ci sono ancora notizie, ma vi terremo aggiornati.
Guida TV
-
20 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 1Sky Serie
-
20 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 2Sky Serie
-
21 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 1Sky Serie
-
21 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 2Sky Serie
-
21 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 3Sky Serie
-
21 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 4Sky Serie
-
22 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 3Sky Serie
-
22 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 4Sky Serie
-
22 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 5Sky Serie
-
22 Luglio 2026
Franklin & Bash1 | 6Sky Serie
Potrebbe interessarti anche
Odissea, Christopher Nolan punta su Martin Scorsese: ecco il film che ha ispirato l'attesissimo colossal (ma non è l'unico)
Christopher Nolan ha preso spunto da un'opera di Martin Scorsese durante per la real...
Addio Sam Neill: 5 film imperdibili (e una serie TV amatissima) da vedere assolutamente in streaming
Ecco alcuni dei titoli più forti ed emozionanti in cui San Neill ha recitato e che h...
Netflix chiude le porte ai registi da Oscar: l'ultimatum per chi sogna il cinema è una rivoluzione che spaventa Hollywood
Dan Lin, presidente di Netflix Films, chiude con i registi che vogliono le sale: una...
The Wolf of the Wall Street smascherato: la serie di Paramount+ rivela la vera storia che il film con DiCaprio non ha mai osato raccontare
Documenti FBI segreti e testimonianze inedite: la nuova docuserie di Paramount+ demo...
Benedetta Porcaroli irrompe nel mondo di The Gentlemen 2: lusso e intrighi nel trailer, ma c'è una grande novità
La seconda stagione della serie di Guy Ritchie arriverà su Netflix a settembre 2026:...
Emmy 2026, The Pitt riscrive le gerarchie ma succede l’impensabile: il colosso dello streaming perde lo scettro
Ci siamo, finalmente! L’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomin...
Ocean’s Eleven, colpo a sorpresa per il prequel con Margot Robbie: scelto il villain (e arriva dal mondo di Narcos)
Il prequel di Ocean’s Eleven accelera i lavori: accanto a Margot Robbie e Bradley Co...
Millie Bobby Brown e David Harbour non dimenticano il ruolo della vita: sono padre e figlia (ancora) per Netflix
La coppia d'oro della serie dei record torna su Netflix e, ancora una volta, nei pan...