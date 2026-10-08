Marta Antonucci, chi è la nuova professoressa de L’Eredità e cosa faranno Greta Zuccarello e Linda Pani La giovane modella romana sarà uno dei nuovi volti del game show condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai 1 insieme a Ofelia Passaponti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ufficio Stampa Rai - RaiPlay

CONDIVIDI

È Marta Antonucci una delle due nuove ‘professoresse’ de L’Eredità, pronta a raccogliere il testimone lasciato da Greta Zuccarello e Linda Pani. Se la nuova stagione del quiz di Rai 1 – al via il prossimo 19 ottobre – porta nel cast due volti inediti, per le ex ‘professoresse’ si aprono invece nuove strade professionali: Linda Pani guarda alla radio, mentre Greta Zuccarello potrebbe restare protagonista anche in televisione. Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è Marta Antonucci: dalla danza a L’Eredità

Nata a Roma nel 2004, Marta Antonucci ha 22 anni ed è una giovane modella e attrice con una formazione che spazia dalla danza alla recitazione. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha iniziato a studiare recitazione all’Actor’s Planet di Rossella Izzo e alla scuola di Jenny Tamburi, costruendo così le basi per un percorso nel mondo dello spettacolo. A questo si aggiunge una lunga esperienza nella danza, disciplina che ha praticato per oltre dieci anni. Il suo curriculum comprende anche l’esperienza nei concorsi di bellezza: nel 2023 ha conquistato la fascia di Miss Roma, arrivando poi a confrontarsi con il mondo di Miss Italia. Ora, nelle vesti di ‘professoressa’, Marta Antonucci affiancherà Ofelia Passaponti nella nuova edizione de L’Eredità condotta da Marco Liorni, che tornerà in onda il prossimo 19 ottobre (dopo il gran finale di Reazione a Catena di Pino Insegno col ritorno delle ‘Pappardelle’).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Greta Zuccarello e Linda Pani, cosa faranno dopo l’addio a Marco Liorni

Se Marta Antonucci si prepara al debutto televisivo a L’Eredità, per le ex ‘professoresse’ Greta Zuccarello e Linda Pani il futuro professionale è già in movimento. Linda Pani ha scelto la radio e conduce La Carovana su Radio 105 insieme a Paolino e Martin, intraprendendo così una nuova esperienza lontano dagli studi Rai. Diverso, almeno per ora, il percorso di Greta Zuccarello, che dovrebbe continuare a lavorare in televisione. Per lei si parla anche di un possibile ritorno a L’Eredità in occasione delle puntate speciali in prima serata, con un ruolo da special guest. Non sono poi da escludere nuove esperienze in tv, magari in un reality show come accaduto nel 2024 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi condotto da Vladimir Luxuria. Per Greta, dunque, l’addio al ruolo di ‘professoressa’ non sembra coincidere con un addio alla televisione.

Potrebbe interessarti anche