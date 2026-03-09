Paramount regala emozioni: il primo episodio di questa nuova serie attesissima è gratis: dove vederlo Paramount+ regala a tutti la possibilità di vedere gratis il primo episodio di Marshals: A Yellowstone Story

Buone notizie per i fan dell’universo di Yellowstone che non hanno un abbonamento Paramount+ attivo: il primo episodio di Marshals: A Yellowstone Story è difatti disponibile gratuitamente e in modo ufficiale su YouTube. L’iniziativa, lanciata nelle ultime ore da Paramount+, permette a chiunque di scoprire la nuova serie senza passare da un abbonamento (anche solo di prova) alla piattaforma, offrendo così un assaggio del nuovo spin-off della saga creata da Taylor Sheridan. Disponibile dal 2 marzo, la serie rappresenta un nuovo tassello del puzzle narrativo ambientato nel mondo di Yellowstone e segue le vicende di Kayce Dutton, ancora una volta interpretato da Luke Grimes.

Marshals: A Yellowstone Story è un nuovo inizio per Kayce

Dopo aver lasciato lo Yellowstone Ranch, Kayce entra a far parte di una unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e di ex Navy SEAL per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana. Accanto a lui opera una squadra composta da Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) e Miles Kittle (Tatanka Means). Il gruppo si trova ad affrontare non solo criminali e situazioni ad alto rischio, ma anche il peso psicologico di essere l’ultima linea di difesa contro la violenza che colpisce la regione. Per Kayce la missione è anche personale: deve proteggere suo figlio Tate (Brecken Merrill) e mantenere il legame con gli alleati della riserva di Broken Rock, Mo (Mo Brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Un inizio promettente

Le prime reazioni alla puntata pilota sono state nel complesso positive: sui social e nei commenti su YouTube molti spettatori hanno apprezzato il tono più marcatamente action della serie rispetto ad altri capitoli dell’universo narrativo di Yellowstone, sottolineando come il passaggio di Kayce Dutton al ruolo di U.S. Marshal permetta di esplorare nuove storie e ambientazioni senza perdere il legame con i personaggi e i temi già noti al pubblico. Anche diversi commentatori e siti specializzati hanno evidenziato come l’episodio introduttivo riesca comunque a mantenere lo stile tipico delle produzioni di Taylor Sheridan, con un mix di tensione, paesaggi spettacolari del Montana e conflitti morali legati alla giustizia e alla lealtà familiare. In particolare è stata lodata la performance di Luke Grimes, considerata una naturale evoluzione del personaggio già visto in Yellowstone, mentre la dinamica tra i membri della nuova squadra di Marshals viene indicata come uno degli elementi più promettenti per lo sviluppo della stagione.

Marshals: A Yellowstone Story è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution. Tra gli executive producer figurano Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes, Greg Yaitanes e Keith Cox. Spencer Hudnut è anche showrunner della serie. L’uscita gratuita su YouTube della prima puntata rappresenta una mossa promozionale interessante, che sempre più spesso le piattaforme streaming utilizzano: permette a nuovi spettatori di entrare nell’universo della serie e allo stesso tempo premia i fan con la possibilità di scoprire subito la nuova serie.

