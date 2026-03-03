Marracash è l'uomo dei record: Persona diventa disco di platino, ecco perché è un traguardo storico A oltre sei anni dalla sua uscita, "Persona" continua a riscrivere i confini del rap italiano, trasformando i numeri in simboli e classifiche inaspettate.

Marracash conquista il Disco di Diamante con l’album "Persona", superando le 500.000 copie vendute e raggiungendo un risultato che, nel panorama del rap italiano, ha tutta l’aria di una consacrazione definitiva. Ma il dato che più impressiona è un altro: 330 settimane consecutive di permanenza in classifica FIMI, oltre sei anni senza interruzioni, un primato senza precedenti nella musica italiana.

Il risultato epocale di Marracash con Persona

Pubblicato il 31 ottobre 2019, "Persona" non è stato soltanto un successo immediato, diventando l’album più venduto in Italia del 2020, ma ha dimostrato una longevità rarissima, in grado di trasformare un disco in un punto fermo culturale. Non è solo il secondo Diamante nella storia del rap italiano: è un’opera che ha cambiato il modo in cui il mainstream guarda al genere, sdoganando tematiche intime e riflessioni identitarie che fino a quel momento faticavano a trovare spazio così centrale.

I festeggiamenti di Marracash e la trilogia dell’identità

"Persona" è il primo capitolo di una trilogia costruita attorno alla frattura tra uomo e personaggio. In questo disco Marracash racconta la propria "crisi", scavando tra carriera, fragilità e contraddizioni, mettendo in scena un conflitto interiore che ha trovato eco in un pubblico vastissimo. "Un diamante da via De Pretis 100. Grazie a tutti, grazie al mio quartiere", con queste parole Marracash ha celebrato sui social il traguardo.

Il percorso è proseguito con "Noi, Loro, Gli Altri", certificato otto volte disco di platino e vincitore della Targa Tenco 2022 come miglior disco in assoluto, e successivamente con "È finita la pace", dove arriva l’accettazione e la rivendicazione dell’essere unico. Una narrazione che ha accompagnato il pubblico in un viaggio lungo anni e che oggi trova nel Diamante di "Persona" la sua consacrazione definitiva.

In parallelo, la carriera dell’artista milanese si è arricchita di riconoscimenti: 1 disco di diamante, 131 dischi di platino, 34 dischi d’oro, la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, e il primo tour negli stadi per un rapper italiano. Un percorso che ha consolidato la sua posizione ai vertici della scena.

La Diamante Edition: un rito a tempo

Per celebrare questo traguardo storico arriva "Persona – Diamante Edition", una versione speciale e numerata disponibile per soli 500.000 secondi, poco più di cinque giorni. Un’operazione che trasforma il numero delle copie vendute in tempo, quasi fosse un conto alla rovescia simbolico. Si tratta di un Triplo Laminato Crystal numerato che include le tracce "NEON – Le ali (feat. Elisa)" e "SPORT RMX (feat. Lazza, Luchè, Paky, Taxi B)", arricchito da uno sticker celebrativo iridescente a forma di diamante e da un tassello numerato sul retro che rende ogni copia unica. L’edizione è disponibile esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia.

Un successo che va oltre le classifiche

Ridurre "Persona" a una soglia di copie sarebbe, però, limitante. Il suo peso culturale risiede nella capacità di aver ridefinito gli standard del rap mainstream italiano, diventando un riferimento sia commerciale sia artistico. E mentre il Diamante certifica un traguardo storico, rendendo Marracash il secondo rapper italiano a raggiungerlo, ci chiediamo cosa il cantante ha in serbo per noi con il prossimo progetto.

