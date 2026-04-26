Marracash, il re del rap italiano attesissimo nello speciale da sogno (solo per pochi giorni): la musica torna protagonista al cinema Il re del rap italiano si racconta in un docufilm esclusivo che ripercorre un anno eccezionale e un evento mai tentato prima da un rapper: un tour negli stadi

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Esclusivamente il 25, 26 e 27 maggio al cinema arriva il docufilm su Marracash, un evento speciale che ripercorre un anno di sogni e trionfi del re del rap italiano. Un progetto unico, diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Grøenlandia, in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, arricchito dalle testimonianze di chi ne ha condiviso il percorso. La storia parte da un’impresa senza precedenti in Italia, il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa allo stadio San Siro di Milano il 25 giugno 2025.

Marracash al cinema con un docufilm esclusivo

Il re del rap italiano sbarca al cinema. Dal 25 al 27 maggio, solo per questi tre giorni, in sala uscirà il docufilm di Marracash, una produzione che ripercorre un anno di trionfi, passando per il suo tour degli stadi inaugurato dalla data di San Siro a Milano il 25 maggio 2025. Diretto da Pippo Mezzapesa, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, racconta il percorso di Fabio Rizzo, in arte Marracash, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità.

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Sulla scia dei racconti che svelano l’uomo dietro alla rockstar, la cinepresa si concentra su Marracash, ma anche e soprattutto su Fabio. Il docufilm porta lo spettatore nei luoghi d’infanzia del rapper, tra i casermoni della Barona, nel cuore duro della periferia di Milano dove è cresciuto, per poi viaggiare in Sicilia con la sua famiglia. Attraverso un racconto intimo lungo un anno passato in straordinaria prossimità con l’artista, vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. Si tratta della chiusura di un cerchio dopo la trilogia di album che lo ha definitivamente consacrato come artista di punta della scena musicale italiana.

Quando esce al cinema il docufilm di Marracash

Il viaggio del docufilm di Marracash culmina con la restituzione di una sorta di debito originario, ovvero un Block Party, un proprio concerto da regalare al suo quartiere. Un atto dovuto e, al tempo stesso, una forma di profondo riscatto per chi viene dalla "periferia di tutto". Perché, come emerge dal documentario, è possibile cambiare una storia già scritta e farne musica, ma è eccezionale diventare il King assoluto del rap.

Il docufilm di Marracash esce al cinema il 25 maggio 2026 e rimarrà in sala fino al 27 maggio.

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