Marracash va oltre Elodie, il rumors sulla nuova fidanzata (famosissima): c’entra ancora Amici Dopo la storia con Elodie, Marracash sarebbe vicino a Elena D’Amario, volto noto di Amici: ecco cosa sappiamo sui nuovi rumors.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Nuovi intrecci nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo la lunga relazione con Elodie, Marracash sarebbe pronto a voltare definitivamente pagina. Nelle ultime ore, infatti, il suo nome è stato accostato a quello di una donna famosissima, legata ancora una volta all’universo di Amici. Secondo alcune indiscrezioni circolate online, il rapper avrebbe iniziato una frequentazione con una nota ballerina professionista del talent show. E il gossip è già esploso.

Marracash dopo Elodie: una nuova fase sentimentale

La storia tra Marracash ed Elodie è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Un legame intenso, nato tra musica e collaborazione artistica, che ha appassionato i fan di entrambi. Dopo la rottura, la cantante ha intrapreso nuove strade sentimentali, prima con Andrea Iannone e, secondo le ultime voci, sarebbe oggi molto vicina alla ballerina Franceska Nuredini. Il rapper, dal canto suo, avrebbe sempre mantenuto un profilo più riservato. Stando ai rumors più recenti, sarebbe felice per la serenità ritrovata della sua ex compagna. E ora, a quanto pare, anche lui avrebbe deciso di rimettersi in gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le indiscrezioni parlano infatti di una nuova conoscenza che avrebbe già acceso la curiosità del web. Un nome che non è affatto sconosciuto al pubblico televisivo e che riporta ancora una volta l’attenzione sul mondo di Amici.

Elena D’Amario e Marracash: cosa c’è di vero nel gossip

Al centro delle voci troviamo Elena D’Amario, ballerina professionista diventata celebre grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Ex vincitrice del programma, negli anni Elena ha costruito una carriera solida nella danza, tornando poi nel talent come professionista e, nell’ultima edizione, anche in veste di giudice del Serale. Proprio nelle ultime ore, un’esperta di gossip online ha parlato apertamente di un possibile avvicinamento tra Marracash ed Elena D’Amario. Nessuna conferma ufficiale, ma i rumors si rincorrono e fanno sognare i fan. La ballerina, lo scorso anno, ha chiuso una relazione importante con Massimiliano Caiazzo, noto al grande pubblico per la serie Mare fuori. Da allora, la sua vita privata è rimasta piuttosto lontana dai riflettori, almeno fino a oggi.

Che si tratti di una semplice amicizia o di qualcosa di più, al momento non è dato saperlo. Quel che è certo è che il nome di Marracash torna a intrecciarsi con quello di una protagonista di Amici, confermando ancora una volta quanto il mondo della musica e quello del talent show siano spesso vicini. Per ora tutto resta nel campo delle indiscrezioni. Ma se davvero fosse nato un nuovo amore, sarebbe senza dubbio una delle coppie più sorprendenti e chiacchierate del 2026.

Potrebbe interessarti anche