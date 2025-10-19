Mark Ruffalo abbandona Hulk e vive una tragedia in questa serie Tv intensa ed elettrizzante
Il volto di Hulk nel Marvel Cinematic Universe veste i panni di un agente dell'FBI impegnato a risolvere una serie di rapine nel nuovo thriller HBO
Il ventaglio di grandi produzioni HBO all’interno del catalogo streaming di Sky e NOW TV si è ampliato. Mark Ruffalo, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers), arriva con una serie thriller che promette grandi emozioni. Accanto a lui un grande cast, guidato da Tom Pelphrey (Ozark, Love & Death, Anche io).
Di cosa parla Task con Mark Ruffalo in streaming su NOW TV
Tom Brandis (Mark Ruffalo) è un agente dell’FBI che vive nella periferia operaia di Filadelfia la cui vita è stata recentemente sconvolta da una tragedia. A seguito di una serie di rapine ai danni di alcuni spacciatori locali, Brandis viene richiamato sul campo per guidare una task force appena costituita e assegnata al caso. Nel frattempo, l’umile netturbino Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) lotta per garantire una vita migliore alla sua famiglia, ma una serie di decisioni sbagliate lo porta nel mirino delle forze dell’ordine e dei Dark Hearts, una famigerata banda locale di motociclisti. Mentre fanno i conti con i loro passati travagliati, Tom e Robbie cercano entrambi di tenere unite le loro famiglie frammentate, mentre alcune decisioni li porteranno verso una inevitabile collisione mortale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un grande cast per il nuovo thriller targato HBO
Non solo Mark Ruffalo e Tom Pelphrey per Task, nuova serie targata HBO. Completano il cast Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.
La serie è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, che svolge anche il ruolo di showrunner. Registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield. Task è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go dal 12 ottobre 2025, per un totale di sette episodi da circa un’ora ciascuno.
Potrebbe interessarti anche
Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie
Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
Sky e Now, le uscite di ottobre 2025: X Factor decolla e Max Giusti ci sorprende
Dall’horror di It – Welcome to Derry alle risate di GiallappaShow, passando per i Li...
Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard
La programmazione streaming della nuova stagione è ricchissima: tante serie e cinema...
Spider-Man Brand New Day, Tom Holland ricoverato in ospedale dopo l'incidente sul set: come sta
Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si fermano: Tom Holland cade durante un’acro...
Dalla Sardegna a Roma, Sky e NOW fanno innamorare dell’Italia con un thriller mozzafiato
Sky e NOW celebrano l’Italia tra misteri, enigmi e cospirazioni segrete in un'incred...
I film in onda in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Dakota Johnson travolta dalla passione e l'amore impossibile della Cortellesi
Tutte le pellicole della serata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: dalle Sfumature di G...
Stasera in tv (6 ottobre), Maria Chiara Giannetta contro Simona Ventura ed Elettra Lamborghini: chi vince
Serata combattuta in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Blanca ritorna e si scontra ...
Abbandona Mare Fuori e brilla in questa storia (vera) di femminicidio: non rimpiangerete Rosa Ricci
Dopo il successo con Mare Fuori, Maria Esposito pronta a gettarsi in un ruolo totalm...