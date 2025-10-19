Mark Ruffalo abbandona Hulk e vive una tragedia in questa serie Tv intensa ed elettrizzante Il volto di Hulk nel Marvel Cinematic Universe veste i panni di un agente dell'FBI impegnato a risolvere una serie di rapine nel nuovo thriller HBO

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Il ventaglio di grandi produzioni HBO all’interno del catalogo streaming di Sky e NOW TV si è ampliato. Mark Ruffalo, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers), arriva con una serie thriller che promette grandi emozioni. Accanto a lui un grande cast, guidato da Tom Pelphrey (Ozark, Love & Death, Anche io).

Di cosa parla Task con Mark Ruffalo in streaming su NOW TV

Tom Brandis (Mark Ruffalo) è un agente dell’FBI che vive nella periferia operaia di Filadelfia la cui vita è stata recentemente sconvolta da una tragedia. A seguito di una serie di rapine ai danni di alcuni spacciatori locali, Brandis viene richiamato sul campo per guidare una task force appena costituita e assegnata al caso. Nel frattempo, l’umile netturbino Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) lotta per garantire una vita migliore alla sua famiglia, ma una serie di decisioni sbagliate lo porta nel mirino delle forze dell’ordine e dei Dark Hearts, una famigerata banda locale di motociclisti. Mentre fanno i conti con i loro passati travagliati, Tom e Robbie cercano entrambi di tenere unite le loro famiglie frammentate, mentre alcune decisioni li porteranno verso una inevitabile collisione mortale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un grande cast per il nuovo thriller targato HBO

Non solo Mark Ruffalo e Tom Pelphrey per Task, nuova serie targata HBO. Completano il cast Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

La serie è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, che svolge anche il ruolo di showrunner. Registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield. Task è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go dal 12 ottobre 2025, per un totale di sette episodi da circa un’ora ciascuno.

Potrebbe interessarti anche