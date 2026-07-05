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Prima di NCIS, Mark Harmon era già in tv: ecco le serie tv cult dove lo abbiamo visto

Prima di diventare l'indimenticabile Leroy Jethro Gibbs, Mark Harmon ha costruito una lunga carriera in tv: tutte le serie degli anni '90 da riscoprire.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per milioni di telespettatori è e resterà per sempre Leroy Jethro Gibbs, l’agente speciale più amato di NCIS – Unità Anticrimine. Ma Mark Harmon, prima di indossare quei panni nel 2003, aveva già costruito una carriera solida e sorprendente. Tra gli anni ’80 e ’90 lo abbiamo visto in serie che oggi potremmo definire cult, in ruoli ben lontani dall’investigatore che conosciamo. E ora che il suo ritorno sullo schermo è ufficiale, vale la pena conoscere le produzioni in cui lo abbiamo già visto o che, forse, vi siete persi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mark Harmon, le serie tv cult che vi siete persi (prima di NCIS)

Eh sì, anche se siamo abituati abituati a vederlo sempre e solo in NCIS, prima di diventare l’intramontabile Leroy Jethro Gibbs – pilastro portante dello show -, Mark Harmon ha preso parte in altre serie tv negli anni ’90, diventate poi cult. No, non vi stiamo prendendo in giro, e adesso ve lo dimostriamo parlandovi delle produzioni in cui h preso parte.

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A Cuore Aperto (1983)

Mark Harmon ottenne il suo primo grande successo con A Cuore Aperto (St. Elsewhere), in onda dal 1983 al 1986, dove interpreta il chirurgo plastico Robert Caldwell. Il suo personaggio fu uno dei primi medici della televisione statunitense a essere rappresentato con l’AIDS, e ciò ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su una malattia ancora poco conosciuta negli anni Ottanta.

Ragionevoli Dubbi (1991)

Negli anni Novanta l’attore prese parte alla serie Ragionevoli Dubbi (1991-1993), dove interpretava Dickie Cobb, detective della polizia di Chicago che collaborava con il procuratore Tess Kaufman. Lo show gli valse due candidature ai Golden Globe come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Charlie Grace (1995)

Nel 1995 fu protagonista di Charlie Grace. Qui interpreta un investigatore privato a Los Angeles. La serie durò una sola stagione, ma mostrò la sua straordinaria capacità di interpretare personaggi forti e autorevoli (qualità tuttora apprezzate dal pubblico che lo segue).

Chicago Hope (1996)

Tra il 1996 e il 2000 Harmon recitò nella serie medica Chicago Hope, nel ruolo del dottor Jack McNeil, un chirurgo esperto alle prese con decisioni professionali ed etiche difficili.

From the Earth to the Moon (1998)

Nel 1998 Harmon partecipò alla miniserie HBO, From the Earth to the Moon, prodotta da Tom Hanks, dove interpretò l’astronauta Wally Schirra in un episodio. Pur con una breve apparizione, la serie ottenne grande successo

West Wing – Tutti gli Uomini del Presidente (2002)

Nel 2002 apparve in West Wing – Tutti gli Uomini del Presidente nel ruolo di Simon Donovan, agente dei Servizi Segreti incaricato di proteggere C.J. Cregg. Nonostante la breve presenza nella serie, la sua interpretazione fu molto apprezzata e gli valse una nomination agli Emmy Awards come miglior attore in una serie drammatica.

JAG – Avvocati in Divisa (2003)

Nel 2003 compare per la prima volta in alcuni episodi di JAG – Avvocati in Divisa nel ruolo di Leroy Jethro Gibbs, agente dell’NCIS.

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