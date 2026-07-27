Marisa Laurito senza freni sui colleghi: "Celentano non mi risponde più, con Arbore e De Crescenzo niente rapporti o amore"
L'attrice ripercorre gli incontri che hanno segnato la sua carriera e la sua vita privata, da Celentano a Renzo Arbore, fino al rammarico per Adriano Celentano e al matrimonio di tre mesi
A 75 anni Marisa Laurito guarda al passato senza nostalgia e senza rimpianti. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice e conduttrice ripercorre una carriera costruita accanto ad alcuni dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano, alternando ricordi emozionanti a confessioni molto personali. Dall’amicizia con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo fino al rapporto ormai interrotto con Adriano Celentano, il racconto è costellato di dichiarazioni che sorprendono. Tra le più forti c’è proprio quella dedicata al Molleggiato. Laurito ammette infatti che oggi i contatti si sono completamente interrotti: "Non risponde neppure più a me", dice con un pizzico di amarezza, aggiungendo anche un desiderio: "Mi piacerebbe che liberalizzasse i suoi lavori. I giovani apprezzerebbero il nostro Fantastico". Una frase che racconta quanto tenga ancora a quella stagione televisiva e al valore di un patrimonio artistico che, secondo lei, meriterebbe di essere riscoperto.
Marisa Laurito: "Arbore è la mia famiglia, De Crescenzo mi manca ogni giorno"
Se con Celentano il rapporto si è raffreddato, ben diverso è quello che continua a legarla a Renzo Arbore. Laurito descrive il conduttore come una presenza costante nella sua vita, ben oltre il lavoro. "Siamo una famiglia. Ci sentiamo quasi tutti i giorni", racconta, spiegando che tra loro si parla di tutto, dalla politica ai progetti, fino alle vicende personali. Fu proprio Arbore a offrirle l’occasione che cambiò la sua carriera, proponendole di entrare nel cast di Quelli della notte. Una scelta che arrivò quasi d’istinto e che lei non ha mai rimpianto. Accanto a lui c’è il ricordo, ancora molto intenso, di Luciano De Crescenzo. Laurito parla dell’amico con evidente commozione: "Mi manca moltissimo", confessa, ricordando le cene insieme, il loro affetto reciproco e quel saluto che non mancava mai. Alla domanda se tra loro ci fosse stato qualcosa di più, la risposta è netta: "Non sesso e non storie d’amore. Ma quanto bene". Un legame profondo, costruito sulla fiducia e sull’affetto, che considera uno dei più importanti della sua vita.
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Il matrimonio durato tre mesi e la promessa di sposarsi a 90 anni
Nell’intervista trova spazio anche la vita privata. Laurito torna sul matrimonio con l’ex calciatore Franco Cordova, conclusosi dopo appena tre mesi. Una separazione dolorosa che attribuisce soprattutto a una diversa idea di coppia. "Lui voleva che rimanessi sempre a casa. Non potevo abdicare alla mia esistenza", spiega, chiarendo come il lavoro e la sua libertà siano sempre stati parte integrante della sua identità. Dopo quella delusione è arrivato Pietro Perdini, il compagno con cui condivide la vita da oltre venticinque anni. Il loro rapporto procede senza il bisogno di un matrimonio, tanto che scherzano spesso sul tema: "Ci sposeremo a 90 anni, quando ne saremo davvero sicuri". Una battuta che racchiude la serenità di una relazione costruita nel tempo. L’attrice affronta anche il tema della maternità, spiegando di aver desiderato dei figli da giovane, ma di non aver mai incontrato l’uomo giusto con cui costruire una famiglia. Una scelta che oggi non vive come un rimpianto. Anzi, guardando alla società attuale, ammette di nutrire molti dubbi sul mondo in cui crescono le nuove generazioni. Emerge il ritratto di una donna che continua a rivendicare le proprie scelte con sincerità, senza nascondere né le ferite né gli affetti che hanno segnato il suo percorso.
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