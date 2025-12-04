Marisa Laurito, bordata a De Martino e Affari Tuoi: “Non scherziamo...”. E 'affonda' anche Milly Carlucci L’attrice napoletana si è concessa anche una frecciata nei confronti di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle: “Non lo rifarei”

Marisa Laurito senza peli sulla lingua. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, l’attrice napoletana ha riflettuto sulla sua carriera e sul mondo dello spettacolo in generale, tornando a parlare anche del rapporto con Renzo Arbore e dei recenti paragoni che ci sono stati tra Stefano De Martino e lo showman pugliese. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Marisa Laurito e il rapport con Renzo Arbore

Marisa Laurito si è raccontata in una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi, in edicola da domani. L’attrice napoletana ha ripercorso della sua carriera, dagli studi nella scuola di Eduardo De Filippi agli esordi con Renzo Arbore fino alla sua nuova vita da pittrice e scultrice. Per Marisa è stata anche l’occasione per tornare a parlare di alcuni dei volti più importanti con i quali ha collaborato, da Gigi Proietti ("Era un uomo puro e tormentato dal rigore, la mia stella polare") allo stesso Arbore.

"Gli sarò sempre debitrice" ha spiegato l’attrice, ricordando anche l’episodio di un durissimo confronto tra i due legato alla vita privata: "Litigammo selvaggiamente quando mi costrinse ad abbandonare il mio amore di Bali. Poi il racconto: "Durante il soggiorno, mi innamoro perdutamente di un giovane francese. E vagheggio di trasferirmi a Bali. Renzo, con atteggiamento quasi paterno, mi rovescia addosso insulti di ogni ordine e grado. Ritiene si tratti di pura follia. Tanto dice e tanto fa, che mi costringe a rientrare in Italia".

I paragoni con Stefano De Martino: la stoccata

Nel corso della chiacchierata col magazine Marisa Laurito ha parlato anche del mondo della televisione e dello spettacolo di oggi, a partire da alcuni volti simbolo come Stefano De Martino. In tanti avevano paragonato il conduttore di Affari Tuoi proprio a Renzo Arbore, e l’attrice napoletana ha commentato con una stoccata: "L’hanno paragonato a Arbore. Non scherziamo, dai. Stefano è bravo, ma Renzo è di un altro pianeta". Marisa si è poi concessa una vera e propria frecciata nei confronti di Milly Carlucci, ricordando la sua esperienza nel 2014 alla decima edizione di Ballando con le Stelle: "Non parteciperei mai più al suo programma, è totalmente privo di ironia".

