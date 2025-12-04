Marisa Laurito, bordata a De Martino e Affari Tuoi: “Non scherziamo...”. E 'affonda' anche Milly Carlucci
L’attrice napoletana si è concessa anche una frecciata nei confronti di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle: “Non lo rifarei”
Marisa Laurito senza peli sulla lingua. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, l’attrice napoletana ha riflettuto sulla sua carriera e sul mondo dello spettacolo in generale, tornando a parlare anche del rapporto con Renzo Arbore e dei recenti paragoni che ci sono stati tra Stefano De Martino e lo showman pugliese. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Marisa Laurito e il rapport con Renzo Arbore
Marisa Laurito si è raccontata in una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi, in edicola da domani. L’attrice napoletana ha ripercorso della sua carriera, dagli studi nella scuola di Eduardo De Filippi agli esordi con Renzo Arbore fino alla sua nuova vita da pittrice e scultrice. Per Marisa è stata anche l’occasione per tornare a parlare di alcuni dei volti più importanti con i quali ha collaborato, da Gigi Proietti ("Era un uomo puro e tormentato dal rigore, la mia stella polare") allo stesso Arbore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Gli sarò sempre debitrice" ha spiegato l’attrice, ricordando anche l’episodio di un durissimo confronto tra i due legato alla vita privata: "Litigammo selvaggiamente quando mi costrinse ad abbandonare il mio amore di Bali. Poi il racconto: "Durante il soggiorno, mi innamoro perdutamente di un giovane francese. E vagheggio di trasferirmi a Bali. Renzo, con atteggiamento quasi paterno, mi rovescia addosso insulti di ogni ordine e grado. Ritiene si tratti di pura follia. Tanto dice e tanto fa, che mi costringe a rientrare in Italia".
I paragoni con Stefano De Martino: la stoccata
Nel corso della chiacchierata col magazine Marisa Laurito ha parlato anche del mondo della televisione e dello spettacolo di oggi, a partire da alcuni volti simbolo come Stefano De Martino. In tanti avevano paragonato il conduttore di Affari Tuoi proprio a Renzo Arbore, e l’attrice napoletana ha commentato con una stoccata: "L’hanno paragonato a Arbore. Non scherziamo, dai. Stefano è bravo, ma Renzo è di un altro pianeta". Marisa si è poi concessa una vera e propria frecciata nei confronti di Milly Carlucci, ricordando la sua esperienza nel 2014 alla decima edizione di Ballando con le Stelle: "Non parteciperei mai più al suo programma, è totalmente privo di ironia".
Potrebbe interessarti anche
Marisa Laurito, chi è il compagno Pietro Perdini e il matrimonio lampo con Franco Cordova (finito male)
I due stanno insieme da oltre 20 anni e non si sono mai sposati: "È una persona spec...
La Rai pronta a riaccogliere Amadeus (ma a una condizione): il progetto segreto e lo 'zampino' di Fiorello
Il conduttore de La Corrida potrebbe riapparire sul primo canale per una serata-even...
Fiorello e Cesare Cremonini, super show a La Pennicanza. Poi la bordata alla Rai: “Versa in condizioni tremende”
Nella puntata di oggi lo showman ha ospitato in studio Cesare Cremonini, che si è es...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Milly Carlucci rimbalzata da Michelle Obama (7). Littizzetto e la letterina da standing ovation (8)
Promossi e bocciati della seconda puntata di Che termpo che fa (12 ottobre): Fabio F...
Milly Carlucci, la frecciata ad Affari Tuoi e De Martino: "Ballando con le stelle penalizzato"
La conduttrice Milly Carlucci a Tv Talk critica lo slittamento dell’orario e difende...
Roberto Benigni è entrato nella storia del cinema con questo film su Netflix: perché è da vedere assolutamente
Il comico toscano affianca Massimo Troisi in una commedia immortale e che travalica ...
Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, interviene Fabio Fazio: "Così non ha più senso". La bordata sulla 'guerra' tra De Martino e Scotti
Il conduttore di Che Tempo Che Fa parla della sfida dell’access prime time: “La prim...
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema)
La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci do...