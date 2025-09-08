Mariotto già infiamma Ballando con le Stelle: “Troppe donne nel cast", ecco chi farebbe fuori
Lo stilista e giurato, che tornerà nel programma di Milly Carlucci dopo le polemiche della scorsa stagione, sembra avere già le idee chiare. Ecco che cosa ha dichiarato.
In una lunga intervista esclusiva, Guillermo Mariotto ha fatto il punto sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle. Lo stilista era finito al centro delle polemiche, l’anno scorso, per aver abbandonato la diretta del programma senza spiegazioni. Ma a dispetto delle critiche, Milly lo ha confermato tra i giurati. E adesso Mariotto non si risparmia qualche stoccata sulla scelta del cast. Condita da riflessioni sull’odio social e sulla recente scomparsa di Giorgio Armani. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Guillermo Mariotto, la riposta alle polemiche dopo Ballando con le stelle
A intervistare lo stilista e personaggio tv è stata TvBlog, che subito ha deciso di interrogare Mariotto sulle note polemiche post-Ballando. "Quando ho fatto quella mossa di andare via dallo studio di Ballando con le Stelle mezz’ora prima", ha raccontato Guillermo, "ho scatenato un inferno. Io ero in viaggio per l’Arabia Saudita ma non ho letto niente. Mi hanno avvisato che il mio nome era finito al centro dell’attenzione, ma io non ho voluto sentire niente. Sono stato su tutti i giornali per due settimane ed è stato sicuramente un bene per la trasmissione, ma a me non è interessato granché".
Poi il giurato ha aggiunto una riflessione sugli haters che si sono scagliati contro di lui online: "La parola ‘hater’ significa ‘odiatore’. Se questa parola la si dice in italiano, ci si rende conto che ha un peso non indifferente. Sono odiatori e quindi persone risentite, complessate, che non hanno concluso molto nella vita e che si lamentano di coloro che ce l’hanno fatta…Avendo Selvaggia Lucarelli vicino, so bene quello che le accade: lei ha minacce di morte tre volte al giorno. Quello è in realtà il suo lavoro, ma a me la situazione è diversa, perché faccio tutt’altro mestiere. A me non è obbligatorio ascoltare quello che gli hater pensano".
Il giudizio ‘infuocato’ di Mariotto sul nuovo cast di Ballando
A seguire, Mariotto è passato ad analizzare la nuova stagione di Ballando, al via il 27 settembre prossimo. "Nel leggere chi saranno i concorrenti", ha detto, "penso che mi divertirò un sacco e che lo farà anche il pubblico. Ci sono Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Andrea Delogu, Marcella Bella. Tutti ‘caratterini’ belli forti".
Ma una domanda scomoda ha poi spinto Guillermo ad ammettere: "Metterei Francesco Totti al posto della Signora Coriandoli. In questa edizione ci sono troppe donne, sarebbe stato meglio metterci qualche personaggio maschile".
Il commento sulla scomparsa di Armani
E alla fine non è mancato un commento sul collega Giorgio Armani, recentemente scomparso. "Lui è rimasto coerente a sé stesso in tutta la vita e non ha cambiato binario", ha conclusoMariotto. "Questo è un insegnamento molto grande. Lo ha fatto in una maniera molto pulita; ci sono stati periodi in cui è stato criticato, ma in fondo lui ha fatto bene, perché gli sono scivolate addosso le critiche".
