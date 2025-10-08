Guillermo Mariotto: chi è Lee Qwelan Pew, l'ex moglie 'segreta' del giudice di Ballando con le stelle Il giurato del dance show di Rai 1 ha svelato di essersi sposato in passato con una bellissima modella straniera. Poi le loro strade si sono separate, senza rimpianti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Dietro il sorriso ironico e la voce fuori dal coro, Guillermo Mariotto custodisce una storia sentimentale sorprendente. Il giudice di Ballando lo ha svelato di recente, in un’intervista concessa al settimanale Dipiù TV che ha colto in contropiede fan e spettatori. A quanto pare, Mariotto si sarebbe sposato anni fa con una bellissima modella, nonostante lui stesso abbia più volte ammesso pubblicamente il suo orientamento omosessuale. Ma il legame con quella donna sembra aver lasciato nello stilista un ricordo speciale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Guillermo Mariotto, la rivelazione sull’ex moglie e le nozze segrete

Sulle colonne di Dipiù TV, Guillermo Mariotto si è lasciato andare ai ricordi. Rivelando così dettagli che mai prima d’ora erano stati raccontati. In particolare, lo stilista e giurato di Ballando ha raccontato la storia bizzarra del suo matrimonio (segreto) con una modella bellissima. "Lee Qwelan Pew, questo il suo nome, all’epoca era una modella, bellissima, assomigliava all’attrice Joan Crawford", ha spiegato Mariotto. "Frequentavamo lo stesso giro di amicizie. Ci sposammo come due scappati di casa, a Reno, una nota località tipo Las Vegas dove puoi sposarti in qualunque momento del giorno".

Il loro è stato un matrimonio lampo, nato dalla fascinazione per una donna che rimane scolpita nella memoria di Mariotto ancora oggi. Poi la vita, come spesso accade, ha diviso le loro strade. Ma il giurato parla ancora di quella stagione con serenità, senza particolari rimpianti.

Il coming out di Mariotto e gli episodi di bullismo

A più riprese, prima di questa dichiarazione sorprendente, Guillermo Mariotto aveva confessato la propria omosessualità pubblicamente. Ma il percorso di scoperta della sua identità non è stato facile, tra episodi di bullismo a scuola e rivelazioni difficili da metabolizzare. Lo stesso Mariotto ne ha parlato tempo fa in tv, ospite di Serena Bortone: "Tiziana e Pablito mi piacevano nello stesso modo. Fai conto che Tiziana era stata la prima a sviluppare nel quartiere, aveva delle poppe disumane, mi piacevano tanto…Ho pensato ‘che bello mi piace tutto’, quindi quel momento non fu drammatico, pensai di essere bisessuale. Ma quando Tiziana iniziò a chiedermi qualcosa, perché voleva possedermi, voleva partire con me, questa cosa mi soffocò e capii che non mi piacevano le donne".

Ma evidentemente, la modella Lee Qwelan Pew, di cui Mariotto ha parlato nell’intervista a Dipiù TV, è stata un’eccezione in questo percorso di scoperta. Un momento imprevisto e luminoso, che Guillermo conserva ancora perfettamente nel cuore. E ci restituisce un’idea chiara della complessità e ricchezza insita nei rapporti umani.

