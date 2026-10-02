Mariotto cambia prima di Ballando con le stelle e diventa cantante, l’album e la scoperta sulla voce: “Ma non sono Laura Pausini” In una recente intervista, lo stilista e giurato del dance show ha rivelato il disco in arrivo e un libro autobiografico 'scandaloso'. Ecco che cosa ha raccontato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Domani sera, sabato 3 ottobre 2026, tornerà tra i giudici del dance show Rai Ballando con le Stelle. Ma intanto Guillermo Mariotto si gode nuovi progetti in cantiere, come racconta in una recente intervista al Corriere della Sera: dal libro autobiografico zeppo di rivelazioni (in arrivo a fine novembre) all’avventura musicale con un album. E a proposito di canzoni, lo stilista non si fa illusioni sulle sue doti vocali, mentre resta altrettanto netto sull’approccio intransigente che applicherà (come sempre) alle votazioni dei ballerini nel programma di Milly Carlucci. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Guillermo Mariotto, i nuovi progetti e l’album prima di Ballando con le Stelle

Tra i più chiacchierati per una possibile esclusione da questa edizione di Ballando con le Stelle, alla fine Guillermo Mariotto è rimasto saldo al suo posto. Sarà ancora lui il volto inflessibile e irriverente dello show di Milly Carlucci su Rai 1, affiancato stavolta dalle new entry in giuria Alberto Matano e Barbara D’Urso. Eppure, il programma al via domani è solo uno dei temi affrontati da Mariotto nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nei suoi piani c’è tanto altro, dalla moda a progetti per la formazione e l’inclusione sociale. Passando, a sorpresa, anche per un nuovo esperimento musicale.

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"Sto lavorando a un album dal ritmo contemporaneo e ballabile insieme", spiega lo stilista, "con il giovane musicista Emanuele Fragolini e ho una vocal coach che mi aiuta: ogni mattina a casa mi esercito con l’Ave Maria e ho scoperto di avere una voce baritonale". Poi la precisazione doverosa: "Per carità mica penso di essere la Pausini… sarà una cosa tutta mia, una vera mariottata".

Come se non bastasse, a fine novembre è atteso un libro molto personale. "Il titolo definivo ancora non c’è", spiega Mariotto, "la Aliberti ha impiegato oltre un anno per convincermi, non volevo farlo: scrivere significa tornare nei ricordi, attraversarli uno ad uno, riallacciare i fili che tengono insieme tutta la tua vita, il sacro e il profano, le due dimensioni che convivono in me".

E per la gioia dei fan anticipa anche qualche dettaglio notevole: "Racconto tutto senza riserve: l’infanzia in Venezuela; la scoperta di essere diverso; San Francisco e quegli anni vissuti senza freni, come se non ci fosse un domani; la modella di Estée Lauder sposata a 19 anni; la storia con la top Jean Marie Ghildausen e la fuga a Cavallo: voleva avere un figlio, poi fece una cosa orrenda, non a me, ma ne rimasi profondamente colpito. Grazie a Dio, niente bebè e dopo tre mesi me ne andai dicendomi che da quel momento sarei stato sempre e solo gay. Un libro bello scandalosetto, insomma. Ma che racconta anche della moda, dei viaggi, della fede e della spiritualità che mi accompagnano da sempre".

Il giudizio di Mariotto sulla nuova edizione di Ballando con le stelle

Tornando al dance show in arrivo, anche in questo caso Guillermo Mariotto esibisce idee molto chiare. "Quest’anno voglio giudicare la libertà dei personaggi", dice, "e capire se sono in grado di abbandonare la paura e arrivare a esprimersi senza difese, anche sbagliando: se dimenticano la coreografia ma inventano sul momento allora gli do 10; se invece eseguono tutto alla perfezione, ma non riescono a svuotarsi dalle paure allora lo "zero" è assicurato. La libertà, però, richiede anche purezza interiore: se non sei limpido dentro, non sarai libero".

Quanto ai concorrenti che dovrà valutare, il giurato si è già fatto un’idea: "Mi piace Massimo Ghini; di Manuela Moreno ammiro le mise pluristampate: questo mi fa capire che nella sua vita c’è un mondo colorato. Monica Guerritore è una brava attrice, ma sembra abbia ingoiato Anna Magnani e si sia trasformata in Mamma Roma…".

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