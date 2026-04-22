Mario Tozzi pronto alle seconde nozze: chi è Silvia Ripà, l'archeologa che ha (quasi) 30 anni meno di lui
Stando a recenti indiscrezioni, il geologo e conduttore italiano sarebbe pronto (di nuovo) al matrimonio. Ma stavolta la compagna sarebbe molto più giovane di lui.
Mario Tozzi sta per convolare a nozze per la seconda volta. Secondo recenti indiscrezioni, il geologo e divulgatore scientifico più amato della televisione italiana, volto storico di Sapiens – Un solo pianeta su Rai 3, sarebbe pronto a fare il grande passo con la sua compagna Silvia Ripà. A lanciare il rumor un noto settimanale, che racconta di fiori d’arancio in vista per il 66enne scienziato e la ricercatrice, più giovane di lui di quasi trent’anni. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Mario Tozzi, chi è la futura sposa Silvia Ripà
A rivelare il retroscena sulle imminenti nozze di Mario Tozzi, con la giovane ricercatrice Silvia Ripà, è stato il settimanale Chi. La Ripà ha 38 anni, è archeologa e docente universitaria, animata dalla stessa passione per le scienze che contraddistingue il compagno. Su questo terreno fertile, che appassiona entrambi, si è evidentemente costruito nel tempo un legame solido e duraturo. Anche se i dettagli sull’incontro e sul rapporto tra i due sono pressoché nulli.
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I due starebbero da tempo vivendo questa relazione nel modo più privato possibile, senza apparizioni pubbliche di coppia, foto condivise sui social né interviste di alcun tipo a riguardo. Una scelta di vita coerente con il carattere di Tozzi, da sempre ‘allergico’ ai riflettori quando si tratta della sua sfera privata.
La scelta del riserbo per Tozzi
Insomma, questa indiscrezione inattesa rappresenta una piccola rivoluzione per chi conosce Mario Tozzi. Il geologo ha sempre difeso con determinazione la propria vita al di fuori della tv, concedendo ben poco ai giornalisti e ai curiosi. L’unica volta in cui si era aperto sul tema era stato nel 2021, durante un’intervista in cui aveva liquidato la questione in poche, essenziali parole. All’epoca aveva raccontato di essere stato sposato, di aver divorziato e di avere un figlio di diciassette anni che sognava di fare l’attore comico. Nient’altro. Nessun dettaglio ulteriore o concessioni al gossip. Cosa che rende l’indiscrezione del settimanale Chi ancora più sorprendente e, in un certo senso, preziosa.
La differenza d’età tra i futuri sposi
A separare Mario Tozzi e Silvia Ripà, come detto, ci sarebbero quasi tre decenni di differenza d’età. Un divario che però non sembra spaventare nessuno dei due. A 66 anni, il geologo è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua vita, con una donna che, come lui, ha fatto della conoscenza e della ricerca il centro della propria esistenza. Un secondo matrimonio che arriva dopo anni di discrezione assoluta, e che per questo suona quasi come una notizia doppiamente inaspettata per chi lo segue da tempo.
Non resta che attendere conferme ufficiali, ammesso che Tozzi decida di fornirle. Ma conoscendo il personaggio, è possibile che la notizia vera e propria arrivi solo a cose fatte.
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