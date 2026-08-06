Mario Giuliacci, chi è il meteorologo che ha lasciato la TV: il nuovo lavoro e l’errore (con scuse) sul caldo record Il celebre colonnello dell'Areonautica, per anni volto Mediaset del meteo, si è scusato dopo lo scivolone commesso di recente. Ecco che cosa fa oggi dopo l'addio alla televisione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un caldo mai visto continua a imperversare sulla Penisola italiana. A tal punto che anche uno dei più esperti meteorologi italiani, Mario Giuliacci, è stato costretto a rivedere le sue previsioni (fin troppo rosee) sulla fine dell’ondata in corso. Con un video social, l’ex volto tv del meteo, oggi molto attivo sul suo canale YouTube, si è addirittura scusato per l’errore commesso negli scorsi giorni, spiegando le ragioni del suo ‘scivolone’. Ecco che cosa ha detto e come si è evoluta la carriera di Giuliacci dopo l’addio al piccolo schermo.

Mario Giuliacci, il video social (e le scuse) per l’errore sul caldo record

Con grande dignità, l’esperto colonnello Mario Giuliacci si è scusato pubblicamente online per l’errore commesso in buona fede. Aveva previsto la fine dell’ondata di caldo ancora in atto, venendo però puntualmente smentito da temperature che non accennano a calare. Meteorologo esperto dell’Aeronautica, avevamo imparato a conoscerlo in tv, con le sue previsioni meteo al Tg5 e non solo. Ma da tempo Giuliacci si è ritirato per continuare a divulgare online, sui social e specialmente sul canale YouTube dedicato.

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Ed è proprio sul web che è stato postato il video di scuse. "Cari amici, parliamo ancora dell’ondata di caldo", ha esordito. "Una brutta notizia che pensavamo non potesse avvenire visto che negli ultimi giorni si intravedeva la fine del caldo al nord e un’attenuazione del caldo anche al centro-sud. In realtà le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nei prossimi 7-8 giorni". Poi il ‘mea culpa’ vero e proprio: "Ci dispiace, vi abbiamo illuso. Ma come si dice ‘ambasciator non porta pene’. Ce l’abbiamo messa tutta, vi giuro, per cercare di vedere quanto potesse durare questa ondata di caldo, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Vi chiediamo scusa, speriamo di avere buone notizie per voi nei prossimi giorni". Tra i fan del colonnello, in molti hanno apprezzato l’estrema onestà e la dimostrazione di ‘fallibilità’ data da un professionista così apprezzato. Merce rara, questa, nel mondo social di oggi.

Chi è Mario Giuliacci: la carriera e l’exploit in tv

Per anni è stato uno dei meteorologi più riconoscibili della televisione. Mario Giuliacci, classe 1940, è nato a Città della Pieve, e dalla fine degli anni Novanta è stato il volto delle previsioni meteo nei telegiornali del gruppo Mediaset. Climatologo, fisico, ed ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, ha iniziato gli studi al liceo classico, iscrivendosi poi alla facoltà di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma. In quel frangente, assiste a una lezione di Fisica dell’atmosfera che lo fa innamorare definitivamente della disciplina. Si laurea poi con una tesi in meteorologia e vince il concorso dell’Aeronautica Militare per entrare nel Servizio Meteorologico.

Dopo una specializzazione in Fisica dell’atmosfera, Giuliacci diventa un meteorologo professionista, raggiunge la guida del Centro Meteorologico Regionale di Milano-Linate e a livello militare assume il grado di colonnello.

Quando nel 1992 nasce il Centro Epson Meteo, è sempre Giuliacci ad essere scelto come direttore operativo. E a partire dal 1997 sino al 2010 conduce le previsioni del meteo al Tg 5, entrando con la sua bravura e semplicità di linguaggio nelle case degli italiani.

L’addio definitivo alla tv arriva nel 2010. Mario Giuiliacci lascia il Centro Epson Meteo, ma continua a divulgare sui social e sul portale MeteoGiuliacci, con il prezioso aiuto della sua collaboratrice Elisa. "Fino a giugno del 2010", aveva raccontato l’esperto tempo fa, "andavo in onda grossomodo 10-12 volte in un mese, poi improvvisamente mi sono trovato senza neanche più un’apparizione. Ma alla luce del poi è andata meglio così, perché è stato un taglio netto, seppur imposto dagli altri, ma così non ho dovuto faticare a staccarmi. Ci hanno pensato gli altri a farmi il favore".

Mario Giuliacci è sposato da molti anni con Valeria, insegnante, insieme a cui vive in una villa di Segrate. Hanno anche avuto due figli: Andrea, classe 1971, che ha seguito le orme del padre ed è oggi meteorologo in tv; e la secondogenita Emanuela, di professione ingegnere ambientale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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