Mario Biondi punge Sal Da Vinci prima dell'Eurovision: "Piace l'Italia pizza e mandolino". E svela la canzone rifiutata a Sanremo Aria di novità per Mario Biondi e la sua carriera artistica. Il cantante partirà per il suo tour mondiale e intanto dice la sua su Sal Da Vinci e l'Eurovision

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Mario Biondi torna a parlare della sua vita professionale e del suo nuovo tour in arrivo. In un’intervista rilasciata per Il Messaggero, spiega il suo punto di vista sulla musica italiana odierna e sulla partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest. Un’opportunità che ha colto al volo dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì.

Mario Biondi parla di Sal Da Vinci e della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest

Grandi novità per la carriera artistica di Mario Biondi, una delle voci più rinomate del panorama musicale italiano e internazionale. Nel corso degli anni, ha infatti totalizzato più di mezzo milione di copie vendute tra Italia, Regno Unito, Germania e Giappone. Il suo nuovo album Prova d’autore è stato pubblicato lo scorso 10 aprile: si tratta del primo disco totalmente in italiano uscito in vent’anni di carriera. Il 23 maggio inizierà invece il suo tour mondiale.

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In una recente intervista rilasciata per Il Messaggero, Mario Biondi ha lanciato una piccola stoccata al collega Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì, canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo. "Nel mondo piace la visione dell’Italia tutta pizza e mandolino. Io ne so qualcosa" – ha esordito il cantautore – "All’inizio gli italiani all’estero non mi seguivano, non capivano. I miei avventori tipo erano gli stranieri. L’emigrato italiano vuole la pasta col pomodoro: quando la vede, si emoziona".

Lui stesso ha anche ammesso di essersi spesso sentito "un pesce fuor d’acqua", soprattutto ai suoi inizi, quando si esibiva nei locali siciliani con brani appartenenti al genere soul, jazz e r&b. Poi si è presentato sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, con il brano Rivederti, e per la prima volta ha cantato in italiano.

Il rifiuto di Carlo Conti a Sanremo: perché la canzone di Mario Biondi non è stata accettata

"Gliene ho presentate diverse" – ha raccontato il cantante – "ma quella sulla quale puntavo di più è Cielo stellato. Pazienza, non è andata. In compenso mi ha invitato a cantare con Sayf e Alex Britti nella serata delle cover. Nel backstage mi ha detto: ‘Sono contento che tu ci sia, comunque‘. Ho apprezzato. Non era scontato".

Lui stesso ha raccontato di aver seguito il Festival e di aver apprezzato molto i brani di Ditonellapiaga e Levante. Tra l’altro, è stato conquistato più dall’immagine di Sayf che dal suo brano. Il prossimo sogno nel cassetto? Preparare un disco di musica classica con l’impostazione da tenore, un po’ nello stile de Il Volo. A tal proposito ha infatti detto: "Voglio fare concorrenza a loro. La voce la so usare, non mi dispiacerebbe".

Il tour italiano di Mario Biondi: le ultime tappe

Il cantante ha in programma le ultime tappe del suo tour italiano, prima di volare oltreoceano per la tournée mondiale. Ecco le date disponibili:

11 maggio 2026, Torino, Teatro Colosseo

13 maggio 2026, Firenze, Teatro Verdi

16 maggio 2026, Bari, Teatro Team

17 maggio 2026, Roma, Auditorium Conciliazione

18 maggio 2026, Roma, Auditorium Conciliazione

19 maggio 2026, Napoli, Teatro Augusteo

21 maggio 2026, Catania, Teatro Metropolitan

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