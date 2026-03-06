Mario Biondi canta (finalmente) in italiano: ecco 'Prova d'autore', l'album della svolta Dopo oltre 20 anni di successi in inglese in giro per il mondo, il crooner siciliano si cimenta con un disco nella lingua madre e un tour al via da maggio.

Dopo oltre vent’anni di carriera internazionale e una discografia quasi interamente in lingua inglese, Mario Biondi sorprende i suoi fan e sceglie di cambiare prospettiva. Il 10 aprile 2026 uscirà ‘Prova d’autore‘, il nuovo album che segna una svolta nella storia artistica del crooner siciliano: per la prima volta, infatti, l’artista interpreta un intero progetto di inediti in lingua italiana.

Il disco arriva in un momento simbolico della sua carriera, a vent’anni dalla pubblicazione di ‘Handful of Soul‘ e del successo internazionale ‘This Is What You Are‘, che lo ha consacrato tra le voci soul più riconoscibili della scena europea. Ora, con ‘Prova d’autore’ Biondi compie un passo importante: non solo interpreta i brani, ma firma testi, musiche, arrangiamenti e produzione, assumendo un ruolo sempre più completo nel processo creativo della sua musica.

‘Prova d’Autore’, Mario Biondi debutta in ‘italiano’: il nuovo album

Il titolo del disco di Mario Biondi non è certo casuale. ‘Prova d’autore‘ rappresenta infatti una sorta di dichiarazione di maturità artistica: un lavoro in cui il cantante si mette in gioco direttamente come autore e compositore, esplorando la propria identità musicale, attraverso la lingua italiana, pur mantenendo le radici soul e jazz che hanno definito il suo stile. La scelta di cantare nella sua lingua madre segna anche un ritorno alle origini e al pubblico che lo ha seguito fin dagli inizi, dopo una lunga carriera costruita soprattutto su sonorità e testi in inglese.

Il nuovo progetto discografico, dopo la recente apparizione del cantante a Sanremo 2026 nel duetto con Sayf e Alex Britti, sarà composto da 20 tracce inedite, e l’album sarà pubblicato inizialmente in formato digitale, per poi arrivare anche in vinile in edizione da collezione. A partire da maggio, Biondi sarà inoltre protagonista di una tournée teatrale che unirà i brani del nuovo disco ai grandi successi della sua carriera.

Date del tour 2026:

3 maggio – Crema, Teatro San Domenico (data zero)

5 maggio – Bologna, Teatro EuropAuditorium

8 e 9 maggio – Milano, Teatro Arcimboldi

11 maggio – Torino, Teatro Colosseo

13 maggio – Firenze, Teatro Verdi

16 maggio – Bari, Teatro Team

17 e 18 maggio – Roma, Teatro della Conciliazione

19 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

21 maggio – Catania, Teatro Metropolitan

