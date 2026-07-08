Mario Adinolfi ai domiciliari, arrestato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi: cos'è l'inchiesta 'Scommessa Collettiva" Le accuse contestate al leader del Popolo della Famiglia aprono uno scenario giudiziario destinato a far discutere, mentre il suo nome torna al centro dell’attenzione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mario Adinolfi, giornalista, ex parlamentare e presidente del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma. Le accuse contestate sono particolarmente pesanti e riguardano presunti episodi di truffa aggravata, raccolta abusiva di capitali ed evasione fiscale. L’intervento della Guardia di Finanza sarebbe scattato nelle prime ore della mattina, al termine di un’indagine che da tempo stava ricostruendo i flussi finanziari legati alla cosiddetta "Scommessa Collettiva", un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe coinvolto numerosi privati convinti di partecipare a un’attività capace di garantire rendimenti molto elevati attraverso le scommesse sportive.

Arrestato Mario Adinolfi: l’inchiesta sulla "Scommessa Collettiva"

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il meccanismo avrebbe consentito di raccogliere circa cinque milioni di euro da parte di persone attratte dalla prospettiva di guadagni considerati particolarmente vantaggiosi. Agli aderenti sarebbero stati prospettati rendimenti che, in alcuni casi, avrebbero potuto raggiungere percentuali molto superiori rispetto a quelle normalmente offerte dal mercato finanziario. L’indagine sarebbe partita dalle denunce di alcuni partecipanti che avrebbero lamentato la mancata restituzione delle somme versate o il recupero soltanto di una parte del capitale investito. Le testimonianze raccolte dagli investigatori avrebbero quindi dato impulso ad approfondimenti bancari, fiscali e documentali che hanno portato all’attuale provvedimento cautelare. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato una presunta evasione fiscale quantificata in circa 400 mila euro, cifra per la quale sarebbe stato disposto anche un sequestro preventivo equivalente.

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Le contestazioni della Procura

Nelle carte dell’inchiesta viene descritto un sistema che avrebbe operato per un lungo arco temporale coinvolgendo numerose persone. Secondo l’ipotesi accusatoria, soltanto una parte delle somme raccolte sarebbe stata effettivamente destinata alle scommesse sportive, mentre il resto avrebbe seguito percorsi differenti. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio tutti i movimenti finanziari e le destinazioni del denaro, mentre la Procura ritiene sussistente il rischio che possano essere riproposte iniziative analoghe in futuro. Proprio questa valutazione avrebbe contribuito alla decisione di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le smentite e il precedente scontro mediatico

Nel corso degli anni Mario Adinolfi ha sempre respinto le accuse mosse nei suoi confronti, definendo false e diffamatorie le ricostruzioni relative alla vicenda. Il caso era già diventato di dominio pubblico grazie ad alcuni servizi realizzati dalla trasmissione Le Iene, che aveva raccolto le testimonianze di persone intenzionate a riottenere il denaro investito. Particolarmente discusso era stato anche lo scontro con l’inviato Filippo Roma durante un evento pubblico, episodio che aveva contribuito ad aumentare l’attenzione mediatica sull’intera vicenda.

Un momento delicato per Adinolfi, dopo L’Isola dei Famosi

L’arresto rappresenta senza dubbio uno dei passaggi più delicati della carriera pubblica di Mario Adinolfi, personaggio da sempre divisivo e protagonista di numerose polemiche. Giornalista, scrittore, politico e volto televisivo, negli ultimi anni aveva attirato l’attenzione anche per la partecipazione a L’Isola dei Famosi, esperienza che aveva mostrato un lato più personale della sua vita. Ora, però, la questione si sposta nelle aule giudiziarie. Saranno le indagini e gli eventuali sviluppi processuali a chiarire definitivamente le responsabilità contestate. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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