Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli: "Te la prendi con Corona per Signorini, ma avete fatto peggio". Scatta la querela Il giornalista attacca la giudice di Ballando e riporta a galla una vicenda archiviata nel 2024: ma arriva la querela per diffamazione. Cosa è successo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La bufera che ha travolto Alfonso Signorini, dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona nel suo Falsissimo su YouTube, è stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, nella sua newsletter, ha criticato l’ex paparazzo per i suoi metodi, con cui ha "esposto al pubblico ludibrio" personaggi noti. La riflessione della scrittrice ha sollevato l’interesse di Mario Adinolfi che a sua volta ha commentato le parole di Lucarelli definendole come "Il bue che dà del cornuto all’asino". Il giornalista ha pubblicato il suo pensiero su Instagram, attaccando la giurata del dancing show e il compagno food blogger Lorenzo Biagiarelli: "Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio’ gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo". Adinolfi non si è fermato a questo, ma è andato avanti ricordando la vicenda del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, per cui erano stati ingiustamente coinvolti sia Lucarelli che il fidanzato. Il tutto è stato però archiviato nel 2024 "per insussistenza di fatti penalmente rilevanti e per l’insussistenza di altre ipotesi di reato". E ora Adinolfi è stato querelato.

Adinolfi accusa Lucarelli e finisce querelato: cosa ha detto

Le critiche di Mario Adinolfi a Selvaggia Lucarelli in merito al suo giudizio su Fabrizio Corona e la bufera che ha sollevato su Alfonso Signorini, hanno portato la giurata di Ballando a querelare il giornalista. Su Instagram Adinolfi ha paragonato il metodo del paparazzo, criticato dalla blogger, a quello che lei (secondo l’ex naufrago) farebbe abitualmente, ma è anche andato ben oltre: "Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. Almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti".

Il riferimento è chiaramente alla vicenda della ristoratrice Giovanna Pedretti, sulla cui morte era stata aperta un’indagine per istigazione al suicidio, archiviata nel 2024 per insussistenza di fatti e nessuna ipotesi di reato. L’aver nuovamente accostato il nome di Lucarelli e Biagiarelli alla vicenda, su cui la giustizia ha ampiamente dimostrato fossero estranei, ha fatto scattare l’immediata querela nei confronti di Adinolfi per diffamazione. A farlo sapere è stato lo stesso giornalista, sempre sui social, dove ribadisce: "Mantengo il punto e dimostrerò a colei che pensa di potersi ergere a giudice di tutto e di tutti come fossimo in una infinita puntata di Ballando, che i due pesi e le due misure sono intellettualmente disonesti e il diritto di critica può valere persino contro di lei".

