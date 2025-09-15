Marina Occhiena, chi è il marito Giuseppe Giordano e che fine ha fatto dopo i Ricchi e Poveri La cantante ed ex ‘bionda’ del gruppo genovese dal 1997 è sposata con il ginecologo: dal loro matrimonio è nato il figlio Gionata con la fecondazione assistita

Salita alla ribalta nella seconda metà degli anni Sessanta come ‘la bionda’ dei Ricchi e Poveri, la cantante Marina Occhiena ha continuato la sua carriera nel mondo della musica anche dopo l’addio allo storico gruppo genovese. Ad attirare la curiosità del pubblico, però, è stata anche e soprattutto la sua vita privata e sentimentale. Dopo la relazione con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, infatti, Marina ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena

All’inizio della sua carriera con i Ricchi e Poveri (nati nel 1967 a Genova) Marina Occhiena ebbe una relazione con Franco Califano. Successivamente ebbe anche una storia con il paroliere e autore Cristiano Minellono, ma fu solo anni dopo che la cantante trovò l’amore. Nel 1991, infatti, incontrò Giuseppe Giordano a Roma in occasione di una partita della Nazionale Cantanti e i due convolarono a nozze nel 1997. "Io sono contenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre ad essere il mio compagno di vita" raccontò l’ex ‘bionda’ dei Ricchi e Poveri a Domenica In. Giordano è uno stimato ginecologo, che aiutò Marina anche nel suo percorso di gravidanza: "Io e mio marito ci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un figlio. Lui è un ginecologo e mi ha aiutato nella fecondazione assistita. È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto". Nello stesso anno del matrimonio, infatti, il loro amore è stato coronato dalla nascita del figlio Gionata.

Marina Occhiena, cosa fa oggi dopo i Ricchi e Poveri

Nata a Genova il 19 marzo del 1950, Marina Occhiena è entrata nei Ricchi e Poveri a 17 anni insieme ad Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. Salita alla ribalta come ‘la bionda’ del gruppo, la cantante ha raggiunto traguardi importanti insieme al quartetto registrando successi senza tempo come ‘Che sarà’ e rappresentando l’Italia all’Eurovision Song Contest del 1978 con ‘Questo amore’. Occhiena lasciò i Ricchi e Poveri nel 1981, alla vigilia del Festival di Sanremo, ufficialmente per intraprendere una carriera solista (si parlò anche di tensioni con Angela Brambati per un presunto tradimento). La cantante ottenne discreti successi all’inizio degli Ottanta, poi si dedicò soprattutto al cinema e alla tv (nel 2006 prese parte a L’Isola dei Famosi). Nel 2020 proprio a Sanremo va in scena la storica reunion dei Ricchi e Poveri per celebrare i 50 anni di carriera del gruppo.

