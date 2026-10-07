Alex Belli e Marina La Rosa, il bacio che spiazza tutti al Grande Fratello Vip: poi lei fa qualcosa di clamoroso Al Grande Fratello Vip Marina La Rosa e Alex Belli si baciano durante la soap della Casa, ma subito dopo lei reagisce in modo tutt’altro che romantico.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Marina La Rosa e Alex Belli continuano a essere tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello Vip. Tra frecciatine, scontri e provocazioni, il rapporto tra i due sembra tutt’altro che sereno. Eppure, nelle ultime ore, è arrivato un momento che sembrava poter cambiare completamente le carte in tavola. I due concorrenti si sono infatti scambiati un bacio appassionato davanti alle telecamere. Una scena che, vista da fuori, avrebbe potuto lasciare spazio a diverse interpretazioni. Peccato che la realtà fosse decisamente diversa. Il bacio, infatti, faceva parte di una particolare prova di recitazione organizzata all’interno della Casa.

Marina La Rosa e Alex Belli si baciano nella soap del Grande Fratello Vip

All’interno dei Lumina Studios di Roma, i concorrenti sono impegnati nella realizzazione di una sorta di soap pensata come un vero e proprio gioco nel gioco. Le scene, volutamente esagerate e sopra le righe, permettono agli inquilini di mettersi alla prova davanti alle telecamere e, allo stesso tempo, regalano nuovi momenti di intrattenimento al pubblico. Tra le varie sequenze preparate per le riprese ce n’era anche una che prevedeva un bacio tra Marina La Rosa e Alex Belli. Nonostante i rapporti piuttosto tesi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, i due hanno seguito il copione e si sono lasciati andare a un bacio decisamente intenso.

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La scena ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli altri concorrenti, soprattutto perché arriva dopo giorni di continui battibecchi. Solo qualche tempo prima, infatti, tra i due c’era stato un altro momento di vicinanza, sempre legato alla soap. Questa volta, però, il bacio è stato molto più evidente.

La reazione di Marina La Rosa dopo il bacio con Alex Belli

Il momento più curioso, tuttavia, è arrivato quando le telecamere hanno smesso di riprendere la scena prevista dal copione. Una volta terminata la recitazione, Marina La Rosa ha infatti trovato un modo decisamente personale per commentare quanto appena accaduto. Rivolgendosi alla telecamera, la concorrente ha scherzato: "Posso fare anche questo?". Poco dopo ha preso la giacca di Alex Belli, si è pulita la bocca e ha mimato un conato di vomito. Una reazione volutamente teatrale che ha trasformato il bacio appena visto in qualcosa di completamente diverso. Nessun riavvicinamento sentimentale, dunque: tra i due, almeno per il momento, sembra esserci ancora parecchia distanza.

Il gesto di Marina si inserisce perfettamente nel rapporto conflittuale costruito con Alex Belli nelle ultime settimane. I due non perdono occasione per punzecchiarsi e anche durante le dirette finiscono spesso al centro di discussioni. Proprio nell’ultima puntata, Alex aveva rivolto alla concorrente alcune accuse legate al suo modo di rapportarsi agli altri inquilini, sostenendo che il suo comportamento potesse cambiare a seconda delle situazioni. Marina non aveva incassato in silenzio e aveva risposto a tono. Il loro è ormai diventato uno dei confronti più ricorrenti del reality: provocazioni e scontri sembrano essere all’ordine del giorno, lasciando sempre aperto il dubbio su dove finisca la reale antipatia e dove inizi, invece, la consapevolezza delle dinamiche televisive.

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