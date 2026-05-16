Marilyn Monroe, all'asta i suoi "segreti" per i 100 anni dalla nascita: 80 oggetti per scoprire tutto sulla vita della Diva In occasione del centenario della nascita della diva di A qualcuno piace caldo verranno messi all'asta numerosi oggetti del suo passato privato

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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In occasione del centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, sono messi all’asta cimeli che raccontano il dietro le quinte della personalità della diva di A qualcuno piace caldo. Nel frattempo, in un nuovo libro vengono in luce le trascrizioni di conversazioni inedite dell’ex marito Arthur Miller che documentano il fallimento di un matrimonio romantico e intellettualmente affascinante all’inizio, ma che col tempo diventò sempre più difficile e doloroso per entrambi.

All’asta i "segreti" di Marilyn Monroe a Los Angeles

Il 1° giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni. Proprio quel giorno da Heritage saranno messi all’asta 80 oggetti, tra cui un gruppo di lettere, documenti, disegni e appunti provenienti dalla collezione di Norman e Hedda Rosten, una coppia molto vicina all’attrice. I due condivisero con Marilyn un intenso rapporto durato sette anni, trascorrendo tempo insieme su entrambe le sponde dell’Atlantico, scambiandosi lettere su amore e poesia e offrendo anche supporto professionale: Hedda lavorò per un breve periodo come assistente e segretaria della diva.

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L’asta di Heritage precede di pochi giorni quella di Julien’s, organizzata il 4 giugno in collaborazione con Turner Classic Movies. In questo caso verranno messi in vendita 200 lotti in catalogo. Essi spaziano da fotografie mai viste prima a copioni annotati e cosmetici d’epoca ed effetti personali.

Il ritratto dell’attrice e modella attraverso oggetti della sua vita

Da una borsetta da sera dorata (stima 100mila dollari) con dentro ancora il rossetto, la cipria, lo specchio, una manciata di sigarette e due monetine da 10 centesimi emerge la Marilyn di "tutti i giorni". Tra i lotti in vendita anche un orologio da tavola Fabergé, dono di nozze con il campione di baseball Joe DiMaggio, e il tailleur Dior (20mila dollari la base d’asta) indossato all’aeroporto nel 1954 poco prima di partire per la luna di miele in Giappone.

Un matrimonio durato solo un anno, a cui ha fatto seguito quello con Arthur Miller, all’epoca uno dei drammaturghi più importanti del Paese. Da Heritage è emersa una lettera inedita di otto pagine (base d’asta 50mila dollari), in cui Arthur riflette sul loro rapporto e sul proprio comportamento. "Vorrei che tu potessi sbocciare, essere felice, e invece vedo che vieni lentamente distrutta, e da me. Da qualche parte dentro di te hai sempre saputo che io sono profondamente il tuo antagonista, se non addirittura il tuo nemico", si legge nello scritto. "La morte era sempre sulla spalla di Marilyn", scriveva il drammaturgo, convinto che, se non si fosse preso cura della sua vita, Marilyn sarebbe andata incontro a una "fine catastrofica".

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