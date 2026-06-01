Marilyn – C’era una volta Hollywood, il docufilm che ripercorre la vita della Monroe, ribaltandone luoghi comuni e amicizie Dalla difficile infanzia come Norma Jeane ai segreti dietro il mito di Marilyn Monroe: il documentario che racconta la donna dietro l'icona.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, il documentario Marilyn – C’era una volta Hollywood prova a raccontare una storia diversa da quella che il pubblico conosce da decenni. Non soltanto il mito della diva che ha conquistato il cinema mondiale, ma soprattutto il percorso umano di Norma Jeane Baker, la ragazza che riuscì a trasformarsi in una delle icone più riconoscibili del Novecento.

Attraverso tre episodi realizzati dopo oltre dieci anni di ricerca, la serie ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dall’infanzia segnata da abbandoni e fragilità familiari fino all’ascesa nell’Olimpo di Hollywood. Grazie a testimonianze inedite di familiari, studiosi ed esperti, emerge il ritratto di una donna molto più complessa rispetto all’immagine costruita dall’industria cinematografica e dalla cultura popolare. Il documentario approfondisce anche il ruolo delle persone che contribuirono a plasmare la carriera di Marilyn, tra insegnanti di recitazione, agenti, produttori e mentori che ne accompagnarono la crescita professionale. Allo stesso tempo, analizza il prezzo pagato per raggiungere un successo senza precedenti, tra vulnerabilità personali, pressioni esterne e un costante bisogno di approvazione.

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Nel video che segue ripercorriamo tutto quello che c’è da sapere su Marilyn – C’era una volta Hollywood: dalla struttura del documentario ai temi affrontati, passando per le testimonianze esclusive, i capitoli più controversi della vita dell’attrice e il modo in cui la serie cerca di andare oltre il glamour per raccontare la vera donna dietro la leggenda.

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