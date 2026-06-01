Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Marilyn – C’era una volta Hollywood, il docufilm che ripercorre la vita della Monroe, ribaltandone luoghi comuni e amicizie

Dalla difficile infanzia come Norma Jeane ai segreti dietro il mito di Marilyn Monroe: il documentario che racconta la donna dietro l'icona.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, il documentario Marilyn – C’era una volta Hollywood prova a raccontare una storia diversa da quella che il pubblico conosce da decenni. Non soltanto il mito della diva che ha conquistato il cinema mondiale, ma soprattutto il percorso umano di Norma Jeane Baker, la ragazza che riuscì a trasformarsi in una delle icone più riconoscibili del Novecento.

Attraverso tre episodi realizzati dopo oltre dieci anni di ricerca, la serie ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dall’infanzia segnata da abbandoni e fragilità familiari fino all’ascesa nell’Olimpo di Hollywood. Grazie a testimonianze inedite di familiari, studiosi ed esperti, emerge il ritratto di una donna molto più complessa rispetto all’immagine costruita dall’industria cinematografica e dalla cultura popolare. Il documentario approfondisce anche il ruolo delle persone che contribuirono a plasmare la carriera di Marilyn, tra insegnanti di recitazione, agenti, produttori e mentori che ne accompagnarono la crescita professionale. Allo stesso tempo, analizza il prezzo pagato per raggiungere un successo senza precedenti, tra vulnerabilità personali, pressioni esterne e un costante bisogno di approvazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel video che segue ripercorriamo tutto quello che c’è da sapere su Marilyn – C’era una volta Hollywood: dalla struttura del documentario ai temi affrontati, passando per le testimonianze esclusive, i capitoli più controversi della vita dell’attrice e il modo in cui la serie cerca di andare oltre il glamour per raccontare la vera donna dietro la leggenda.

Potrebbe interessarti anche

Marylin Monroe, a Los Angeles asta dei suoi "segreti" per i 100 anni dalla nascita

Marilyn Monroe, all'asta i suoi "segreti" per i 100 anni dalla nascita: 80 oggetti per scoprire tutto sulla vita della Diva

In occasione del centenario della nascita della diva di A qualcuno piace caldo verra...
Annalisa Scarrone

Annalisa, lo show capolavoro ai David di Donatello: “Sembra Hollywood”, così si è consacrata unica diva della musica italiana

La cantante ex Amici ha estasiato il pubblico e i social per l'esibizione durante la...
Marilyn Manson

Marilyn Manson “sarà ospitato in un convento”: il retroscena sul concerto a Ferrara e la reazione social

Un artista sempre al confine tra arte e blasfemia e un gruppo di suore della città e...
Kim Kardashian domina la scena al Met Gala 2026: l’abito scultoreo e la volta in cui il suo red carpet arrivò al cinema

Kim Kardashian domina la scena al Met Gala 2026 (ma non è l'unica): la volta in cui il suo red carpet arrivò al cinema

La star americana è apparsa sotto i riflettori dell’evento più atteso dell’anno, com...
I film di Paolo Sorrentino alla Mostra di Venezia in streaming

Paolo Sorrentino dirigerà un documentario su Carlo Ancelotti, lanciato verso i Mondiali 2026

Il regista premio Oscar firma il suo primo lungometraggio documentario per raccontar...
Giuseppe Tornatore riceverà il Golden Globe per il documentario Brunello: The Gracious Visionary

Giuseppe Tornatore fa ancora piangere il mondo: il regista di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ premiato per una storia che l’Italia non dimenticherà

Il maestro del cinema italiano verrà premiato ai Golden Globe: il suo documentario s...
Non solo Javier Bardem e Mark Ruffalo nella lista nera di Hollywood: scoppia lo scandalo a Cannes

Non solo Javier Bardem e Mark Ruffalo nella lista nera di Hollywood: scoppia lo scandalo a Cannes

Nomi pesantissimi finiti in una presunta "lista nera" dell'industria cinematografica...
Quella volta che Brad Pitt rischiò di non lavorare più con Quentin Tarantino: il motivo scioccante

Brad Pitt ha rischiato davvero di non lavorare più a Hollywood: il motivo scioccante

L'attore ha rischiato di essere cacciato dal set da Tarantino durante le riprese di ...
65 candeline per George: Amal Clooney regala al marito una festa di compleanno degna di Hollywood

65 candeline per George: Amal Clooney regala al marito una festa di compleanno degna di Hollywood

Il compleanno dell'attore si trasforma in evento a sorpresa tra finti camerieri, ami...

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Monroe

Monroe
federico fusca chi è

Federico Fusca
Raffaele Di Placido

Raffaele Di Placido
Giulia Capocchi

Giulia Capocchi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963