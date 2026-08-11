Maria Teresa Ruta, paura per l’incidente domestico: la caduta e i soccorsi del 118, cosa è successo La conduttrice è caduta rovinosamente procurandosi una frattura all’omero che la costringerà a un lungo periodo di riposo: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Maria Teresa Ruta è stata vittima di un incidente domestico che l’ha costretta a interrompere, almeno temporaneamente, i suoi programmi estivi. La conduttrice e giornalista, infatti, ha raccontato l’accaduto sui social, mostrando anche alcuni momenti dei soccorsi e della permanenza in ospedale. Per lei una frattura dell’omero e un periodo di riposo necessario per favorire il recupero. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Maria Teresa Ruta, la caduta in casa e la frattura dell’omero

Tutto è accaduto ieri lunedì 10 agosto, quando Maria Teresa Ruta è caduta in casa in circostanze che – come ha raccontato lei stessa sui social – non è riuscita a ricostruire con precisione. L’incidente ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla conduttrice, visibilmente dolorante e provata. Successivamente Ruta è stata accompagnata in ospedale, dove gli accertamenti hanno evidenziato la frattura dell’omero. A raccontare quei momenti – come detto – è stata la stessa conduttrice attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Non senza ironia, Ruta ha spiegato di essere "caduta come una cozza" e di essersi procurata la frattura. Una battuta che non nasconde però la difficoltà del momento: l’infortunio la obbligherà infatti a fermarsi per diverse settimane.

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Il messaggio sui social: ironia nonostante lo stop

Nonostante il dolore e la delusione per gli appuntamenti estivi saltati, Maria Teresa Ruta ha scelto ancora una volta di affrontare la situazione con leggerezza. Nel video condiviso online ha rassicurato i suoi follower sulle proprie condizioni, ammettendo però con la sua consueta schiettezza: "Sto di me**a!" e ribadendo di essere "dura a morire". Poi il messaggio condiviso con segue la stessa linea ironica, giocando con il riferimento alla notte di San Lorenzo di ieri lunedì 10 agosto 2026, scrivendo: "2026: San Lorenzo è arrivato due volte per me… questa notte spero di vedere quelle CADENTI ma il 10 agosto ho fatto il pieno di quelle DOLORANTI". Nel post la conduttrice ha inoltre ringraziato la Croce Rossa Italiana e l’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove è stata assistita. Per Ruta, dunque, qualche settimana lontana dalla frenesia professionale, ma certo non per questo l’estate è rovinata: si prospetta un periodo di riposo forzato, ma affrontato con un immancabile ottimismo.

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