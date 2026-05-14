Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Maria Sole Barbieri, l'influencer del fitness che ha rimesso in forma 65mila donne: "Poi arrivo io, e in un mese ottieni i primi risultati"

Nella video intervista a Libero Magazine l'ex tennista, ora mamma di 4 figli, racconta il suo successo nel mondo del fitness, tra critiche e sacrificio

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Maria Sole Barbieri, ex tennista professionista, imprenditrice di successo, personal trainer e founder di MSB Training. Un curriculum pienissimo, a cui si aggiunge anche l’essere madre di 4 figli, con il più piccolo di soli di 10 mesi. Una vita da sportiva a cui con il tempo si è aggiunta quella di donna d’affari, iniziata per caso con dei video sui social, seguiti da poche ma attentissime follower. Ora la sua piattaforma di allenamento online conta oltre 65mila iscritte e Maria Sole ha voluto raccontare a Libero Magazine qualche segreto del suo successo, condito da consigli preziosi per avviare un’attività.

Maria Sole Barbieri – La video intervista integrale

Nell’intervista video spiega come è arrivata fin qui, dopo la scelta di abbandonare il mondo del tennis, tra sacrifici, qualche critica e tanta passione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Da youtuber a scrittore - Intervista a Francesco Sole

Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo: "Racconto l'amore perché sono innamorato. I primi video su YouTube? Li ho amati" - Intervista

Il content creator e scrittore è in libreria con 'I giorni in cui ho imparato ad ama...
Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix

Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix

Non solo l'addio di Avvocato di difesa: Netflix ha lanciato una serie di annunci che...
LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video

LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video

Il comedy show targato Prime Video torna dal 23 aprile con una sesta stagione: Aless...
Tutti pazzi per Margot Robbie e Jacob Elordi nei cinema italiani: benissimo anche Muccino e De Sica

Cime Tempestose, il film più erotico e discusso del 2026 arriva nelle nostre case: quando esce e dove vederlo

Dopo il travolgente successo al botteghino mondiale, il film con Margot Robbie e Jac...
Spider-Noir - Nicolas Cage

Nicolas Cage coinvolto in un oscuro mistero su Amazon Prime Video: non è mai stato così cupo come in Spider-Noir

Nicolas Cage è Ben Reilly nell'innovativo serial supereroistico Spider-Noir, in arri...
007 riparte da First Light: ecco i titoli di testa della nuova avventura di James Bond

007 riparte da First Light: la nuova avventura di James Bond toglie il fiato già dai titoli di testa

Lana Del Rey firma il tema di 007 First Light: svelati i titoli di testa della nuova...
Matilde Gioli protagonista di "Non è un paese per single" su Amazon Prime Video

Matilde Gioli è una mamma single pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film più atteso di Amazon Prime Video

L'attrice è pronta a tutto per difendere il suo sogno nel film Non è un paese per si...
Dwayne Johnson come non l’avete mai visto, ora su HBO Max con il film che ha sconvolto Venezia

Dwayne Johnson nel film che ha vinto il Leone d'Argento a Venezia: così drammatico non lo avete mai visto, ma ora è possibile grazie a HBO Max

Dopo il trionfo a Venezia 82, il viscerale biopic di Benny Safdie debutta in piattaf...
I Minions di nuovo al cinema con il loro carico di follia: il trailer di Minions & Monsters

I Minions di nuovo al cinema con il loro carico di follia: il trailer di Minions & Monsters

I gialli sgherri del "cattivissimo" Gru dal 1° luglio invaderanno i cinema di tutta ...

Pasta Garofalo

Carboidrati e sport

Ecco i miti da sfatare

LEGGI

Personaggi

Dario Fabbri

Dario Fabbri
Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo
Yoko Yamada

Yoko Yamada
Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963