Maria Sole Barbieri, l'influencer del fitness che ha rimesso in forma 65mila donne: "Poi arrivo io, e in un mese ottieni i primi risultati" Nella video intervista a Libero Magazine l'ex tennista, ora mamma di 4 figli, racconta il suo successo nel mondo del fitness, tra critiche e sacrificio

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Maria Sole Barbieri, ex tennista professionista, imprenditrice di successo, personal trainer e founder di MSB Training. Un curriculum pienissimo, a cui si aggiunge anche l’essere madre di 4 figli, con il più piccolo di soli di 10 mesi. Una vita da sportiva a cui con il tempo si è aggiunta quella di donna d’affari, iniziata per caso con dei video sui social, seguiti da poche ma attentissime follower. Ora la sua piattaforma di allenamento online conta oltre 65mila iscritte e Maria Sole ha voluto raccontare a Libero Magazine qualche segreto del suo successo, condito da consigli preziosi per avviare un’attività.

Maria Sole Barbieri – La video intervista integrale

Nell’intervista video spiega come è arrivata fin qui, dopo la scelta di abbandonare il mondo del tennis, tra sacrifici, qualche critica e tanta passione.

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