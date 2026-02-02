Maria Rita Parsi, l’ultima apparizione in TV e il dolore di Balivo e Luxuria: “Senza parole” La psicologia dell'infanzia, scomparsa questa mattina all'età di 78 anni, è stata ricordata con commozione dalle due conduttrici. Ancora ignote le cause del decesso.

Maria Rita Parsi se n’è andata all’improvviso, a 78 anni, lasciando un vuoto enorme in chi l’aveva conosciuta o semplicemente seguita da casa. A ricordare la psicologa dell’infanzia, che era apparsa in TV proprio ieri mattina, sono state anche le conduttrici Caterina Balivo, Vladimir Luxuria e Antonella Clerici. Assolutamente sopraffatte dal dolore e da una scomparsa che nessuno si aspettava davvero. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Maria Rita Parsi, l’ultima apparizione in TV e il dolore di Luxuria

La scomparsa di Maria Rita Parsi ha colto tutti di sorpresa. Soprattutto perché l’ultima apparizione in tv della 78enne psicologa risale proprio a ieri mattina. Era ospite in studio a Check-Up su Rai1, con Luana Ravegnini, in una puntata che era stata registrata soltanto venerdì scorso. E in quell’occasione a incontrarla negli studi Rai era stata anche l’opinionista e conduttrice Vladimir Luxuria, oggi sconvolta nell’apprendere la notizia.

"Sono sbalordita perché l’avevo vista tre giorni fa", ha dichiarato brevemente Luxuria, "mi aveva solo detto che aveva un dolore alla gamba. Neanche sapevo che aveva 78 anni la credevo molto più giovane, sono quelle notizie che ti lasciano davvero senza parole".

Il ricordo commosso di Caterina Balivo e Antonella Clerici

Un omaggio speciale alla Parsi è arrivato anche da Caterina Balivo, nel corso della puntata odierna de La Volta Buona. "Questa mattina all’improvviso abbiamo letto una notizia che ha colpito molte persone che hanno avuto l’onore di conoscerla personalmente e voi da casa l’avete fatto tramite tante trasmissioni", ha esordito la conduttrice Rai. "Sto parlando della dottoressa Maria Rita Parsi che se ne è andata a 78 anni. Se c’era una persona che amava i bambini e che lottava per loro, era lei. Andava ospite nei programmi sempre a titolo gratuito perché lo considerava un servizio pubblico".

Poi l’aggiunta, con un velo di tristezza: "In questi anni c’è sempre stata e ha sempre avuto una parola giusta. Mi ricordo quando mi diceva ‘cerchiamo di non raccontare i fatti di cronaca nera nel dettaglio perché c’è sempre l’effetto scia’, e questa cosa mi ha sempre colpita. E chissà se queste parole ora le faranno proprie le trasmissioni che parlano di queste cose perché l’effetto scia esiste e lei ce lo ha spiegato bene".

Toccanti anche le parole riservate da Antonella Clerici alla psicologa scomparsa. "Volevo salutare un’amica, un’amica di tutti noi", ha detto la conduttrice di È sempre mezzogiorno, "proprio pochi minuti prima di andare in onda mi hanno dato questa brutta notizia…La professoressa Maria Rita Parsi è mancata…è un’amica, una psicologa, si è sempre occupata dei ragazzi…Io l’ho frequentata tanto ai tempi di quando ero giovane e facevo Unomattina…Un ricordo perché era amica di tutti noi, visto che entrava sempre nelle nostre case…".

Non sono note, al momento, le cause del decesso di Maria Rita Parsi. Ma resta il dolore tra le personalità dello spettacolo che avevano avuto il piacere di incontrarla. E forse anche un pizzico di soddisfazione nel vedere quanto fosse apprezzata e amata da tutti.

