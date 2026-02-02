Addio Maria Rita Parisi, la psicologa più amata della tv: le cause della morte La psicoterapeuta romana è morta oggi martedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni: era un punto di riferimento in Italia per la tutela dei diritti dell’infanzia

Addio a Maria Rita Parsi. La psicologa romana, infatti, si è spenta oggi martedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni. Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, Parsi ha dedicato la sua vita alle politiche rivolte ai minori e alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, argomenti di cui aveva parlato più volte anche in tv. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Maria Rita Parsi, la psicologa è morta a 78 anni

Oggi martedì 2 febbraio 2026 è morta Maria Rita Parsi, psicologa e punto di riferimento in Italia nell’ambito dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nata a Roma il 5 agosto del 1947, la psicoterapeuta è scomparsa all’età di 78 anni, dopo avere dedicato un’intera vita alla psicopedagogia e alla tutela dei diritti dei bambini. Era presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, associazione fondata nel 1992 per la diffusione della cultura dell’infanzia e per la sensibilizzazione sugli abusi contro i minori, ma anche una dei componenti dell‘Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nonché membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo di Ginevra dal 2012. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere Al Merito della Repubblica Italiana nel 1986.

La carriera televisiva (e non) di Maria Rita Parsi: la battaglia per la tutela dei diritti dei bambini

Maria Rita Parsi aveva imparato a farsi conoscere e apprezzare anche in tv. Dopo avere partecipato alla sceneggiatura della serie Professione vacanze con Jerry Calà (che fu suo paziente), negli anni Novanta e Duemila era stata ospite di varie trasmissioni televisive (più recentemente da Nemo a L’aria che tira) proprio per parlare e fare divulgazione sulla sua battaglia per la difesa dei diritti dell’infanzia e non solo, anche sul piccolo schermo. Ha anche partecipato come giudice a Verdetto finale, in onda su Rai 1, oltre a condurre Zero Zero Carbonella sulla defunta Junior TV. Dal 1995 era iscritta come giornalista pubblicista all’Ordine dei giornalisti del Lazio e in carriera ha collaborato con vari periodici e riviste, da Il Messaggero a Il Giorno fino a Donna Moderna, oltre a pubblicare più di 100 opere tra saggi, romanzi e testi scientifici.

