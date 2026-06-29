Maria Esposito e l’amore con Silvia Uras: “Ho avuto tanta paura”. Il racconto della relazione dell’attrice di Mare Fuori
L'attrice salita alla ribalta nel di Rosa Ricci nella serie Rai ha raccontato sui social la sua storia d’amore scagliandosi contro l'omofobia e i pregiudizi
Maria Esposito si gode la sua storia d’amore, ma senza nascondere le proprie paure. L’attrice napoletana salita alla ribalta nel ruolo di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, infatti, ha parlato sui social della sua relazione con la cantante Silvia Uras. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Maria Esposito e la storia d’amore con Silvia Uras: il racconto
Maria Esposito sceglie i social per condividere una riflessione personale sulla propria vita sentimentale e sul timore vissuto prima di rendere pubblica la relazione con la cantante Silvia Uras. L’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, ha infatti pubblicato una storia su Instagram per scrivere un messaggio intenso contro l’omofobia e i pregiudizi che ancora oggi colpiscono molte persone. Nel post, accompagnato da una fotografia che la ritrae insieme alla compagna, Esposito ha descritto la quotidianità della loro storia d’amore, sottolineando come non vi sia alcuna differenza rispetto a qualsiasi altra relazione. "Se ci guardi vedi due persone felici, spensierate, che ogni giorno cercano di costruire qualcosa di bello insieme e oggi finalmente possono dire con orgoglio Silvia è la mia fidanzata. La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco. Ci amiamo, litighiamo, ridiamo, ci sosteniamo. Esattamente come qualsiasi altra coppia".
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Il messaggio di Maria Esposito contro l’omofobia
A poche ore dalla fine delle manifestazioni del Pride nelle principali città italiane, l’attrice ha poi ricordato le difficoltà affrontate prima di sentirsi pronta a parlare apertamente della propria relazione, iniziata nel 2024 ma resa pubblica solo nel 2026. "Io ho avuto tanta paura di dire al mondo che amavo Silvia. Per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole», ha confessato, spiegando come il timore del giudizio abbia rappresentato un ostacolo importante. Nel suo lungo sfogo, Maria Esposito ha infatti voluto richiamare l’attenzione sul tema dell’omofobia, facendo riferimento a un recente fatto di cronaca che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. "Ma di cosa avevi paura? Siamo nel 2026. Però Mirko è stato ucciso da suo padre a 24 anni perché gay. Ma c’è chi sostiene che l’omofobia non esista più" ha scritto l’attrice: "Finché non vivi una paura sulla tua pelle è facile pensare che non esista, ma io quella paura l’ho vissuta davvero". Il messaggio si conclude con un invito a non smettere di raccontare la propria storia e a difendere il diritto di amare liberamente. "Continuerò sempre a raccontare la mia storia, perché nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama, perché l’amore non si divide in normale e anormale, l’amore è amore".
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