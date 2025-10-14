L'attrice abbandona Mare Fuori e brilla in questa storia (vera) di femminicidio: non rimpiangerete Rosa Ricci Dopo il successo con Mare Fuori, Maria Esposito pronta a gettarsi in un ruolo totalmente diverso, basato su uno degli omicidi più discussi d'Italia

HBO guarda alla cronaca nera italiana per la propria prossima serie tv, per cui Maria Esposito, stella di Mare Fuori, è stata scelta come protagonista. Dopo il caso Tortora, esplorato nella serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, l’emittente satellitare americana adatterà in uno show televisivo uno dei femminicidio che più hanno fatto discutere il nostro Paese. Il progetto è ancora agli albori ma, tra cast e location suggestive, le premesse ci sono tutte. Vediamo di cosa tratta la nuova serie HBO con protagonista Maria Esposito di Mare Fuori.

Maria Esposito sarà Melania Rea nella serie HBO in streaming: il cast

Ambientato tra Roma, Ascoli e Napoli, e col titolo provvisorio di Melania, il nuovo progetto targato HBO con Maria Esposito racconterà la terribile storia del femminicidio di Melania Rea, assassinata dal marito Salvatore Parolisi. Stefano Mordini, regista de La scuola cattolica (film sul massacro del Circeo) ne firmerà la regia. A dare il volto a Parolisi ci sarà Daniele Rienzo, mentre i genitori della ragazza saranno interpretati da Carmen Pommella e Fabio De Caro.

Fine novembre potrebbe essere il momento giusto per l’inizio delle riprese, con un ipotetico approdo della serie in televisione e in streaming per il 2027. Ad oggi, tuttavia, non ci sono conferme da parte della produzione. L’intento dello show vuole essere quello di raccontare la storia con un taglio intimistico e meno sensazionalistico. Verrà raccontato non solo il caso giudiziario, ma anche il dolore e le contraddizioni che si nascondono dietro una tragedia familiare.

La vera storia di Melania Rea dietro alla serie HBO

Il 20 aprile 2011 il corpo di Melania Rea venne ritrovato senza vita in un bosco nella zona di Teramo. Secondo la sentenza giudiziaria, a uccidere la donna con 35 coltellate fu l’allora marito Salvatore Parolisi, caporalmaggiore dell’Esercito e condannato in via definitiva per il delitto. Una vicenda che all’epoca divise l’Italia e che oggi torna al centro del racconto televisivo internazionale, con l’obiettivo di ripercorrere una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.

Dove vedere Mare Fuori con Maria Esposito in streaming

Nell’attesa della serie HBO sul caso di Melania Rea, potete recuperare tutte le stagioni di Mare Fuori con Maria Esposito in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

