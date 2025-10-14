L'attrice abbandona Mare Fuori e brilla in questa storia (vera) di femminicidio: non rimpiangerete Rosa Ricci
Dopo il successo con Mare Fuori, Maria Esposito pronta a gettarsi in un ruolo totalmente diverso, basato su uno degli omicidi più discussi d'Italia
HBO guarda alla cronaca nera italiana per la propria prossima serie tv, per cui Maria Esposito, stella di Mare Fuori, è stata scelta come protagonista. Dopo il caso Tortora, esplorato nella serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, l’emittente satellitare americana adatterà in uno show televisivo uno dei femminicidio che più hanno fatto discutere il nostro Paese. Il progetto è ancora agli albori ma, tra cast e location suggestive, le premesse ci sono tutte. Vediamo di cosa tratta la nuova serie HBO con protagonista Maria Esposito di Mare Fuori.
Maria Esposito sarà Melania Rea nella serie HBO in streaming: il cast
Ambientato tra Roma, Ascoli e Napoli, e col titolo provvisorio di Melania, il nuovo progetto targato HBO con Maria Esposito racconterà la terribile storia del femminicidio di Melania Rea, assassinata dal marito Salvatore Parolisi. Stefano Mordini, regista de La scuola cattolica (film sul massacro del Circeo) ne firmerà la regia. A dare il volto a Parolisi ci sarà Daniele Rienzo, mentre i genitori della ragazza saranno interpretati da Carmen Pommella e Fabio De Caro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Fine novembre potrebbe essere il momento giusto per l’inizio delle riprese, con un ipotetico approdo della serie in televisione e in streaming per il 2027. Ad oggi, tuttavia, non ci sono conferme da parte della produzione. L’intento dello show vuole essere quello di raccontare la storia con un taglio intimistico e meno sensazionalistico. Verrà raccontato non solo il caso giudiziario, ma anche il dolore e le contraddizioni che si nascondono dietro una tragedia familiare.
La vera storia di Melania Rea dietro alla serie HBO
Il 20 aprile 2011 il corpo di Melania Rea venne ritrovato senza vita in un bosco nella zona di Teramo. Secondo la sentenza giudiziaria, a uccidere la donna con 35 coltellate fu l’allora marito Salvatore Parolisi, caporalmaggiore dell’Esercito e condannato in via definitiva per il delitto. Una vicenda che all’epoca divise l’Italia e che oggi torna al centro del racconto televisivo internazionale, con l’obiettivo di ripercorrere una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.
Dove vedere Mare Fuori con Maria Esposito in streaming
Nell’attesa della serie HBO sul caso di Melania Rea, potete recuperare tutte le stagioni di Mare Fuori con Maria Esposito in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Portobello: il teaser trailer della serie su Enzo Tortora mostra il lato oscuro del conduttore amato da tutti
HBO Max svela il teaser trailer di Portobello, la serie su Enzo Tortora: tra success...
Enzo Tortora, chi è il conduttore protagonista della serie Portobello: un successo segnato da una grave ingiustizia
La vita di Enzo Tortora, tra drammi e successi, diventa una serie TV: chi era il con...
Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati
Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio de...
Harry Potter, svolta nel cast della serie reboot HBO: i fan esultano per l’arrivo di un Weasley mai visto al cinema
La nuova serie HBO accoglie Charlie Weasley, fratello mai apparso nei film: il cacci...
Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? Conferme e indizi social
Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme secondo gli esperti di gossip e ora anch...
Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma
L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare
La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Io Sono Rosa Ricci infiamma i fan di Mare Fuori: il trailer mostra un mix di passioni estreme e potere criminale
Nel prequel delle serie tv Maria Esposito torna protagonista: il trailer svela passi...