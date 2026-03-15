Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? La rottura sarebbe una montatura Maria Esposito e Silvia Uras tornano a far parlare dopo la clamorosa rottura degli scorsi giorni, in realtà sarebbe solo una montatura.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Il caso della rottura Maria Esposito–Silvia Uras continua a far discutere e, nelle ultime ore, nuove indiscrezioni stanno alimentando il dibattito sui social. Dopo le dichiarazioni dell’attrice napoletana, volto della serie Mare Fuori, che in un’intervista con il giornalista Gabriele Parpiglia aveva annunciato la fine della relazione dicendo di essere "molto single e molto felice", ora emergono ricostruzioni che rimetterebbero tutto in discussione. La cantante invece si era detta delusa per i modi in cui la rottura era stata comunicata, specificando che per lei era una storia importante. La rottura tra le due era stata ancor più clamorosa perché arrivata a pochi giorni da una vacanza da sogno alle Maldive.

Maria Esposito e Silvia Uras non si sono mai lasciate

A lanciare la nuova indiscrezione è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social sostiene una versione completamente diversa rispetto a quella finora raccontata. Rosica, che per primo aveva parlato della presunta relazione tra Esposito e la cantante e influencer Silvia Uras, ora parla di un possibile clamoroso colpo di scena: secondo la sua ricostruzione, le due non si sarebbero mai davvero lasciate.

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L’indiscrezione, ancora tutta da verificare, suggerisce infatti che l’addio annunciato pubblicamente sarebbe stato solo apparente. Stando a quanto riferito dal blogger, Esposito e Uras continuerebbero a vivere insieme, mantenendo quindi un rapporto lontano dai riflettori nonostante le dichiarazioni pubbliche che avevano fatto pensare a una separazione definitiva.

Secondo questa versione, la rottura raccontata nelle ultime settimane potrebbe essere stata costruita ad arte per aumentare la visibilità di entrambe. Un’operazione mediatica che avrebbe contribuito a far parlare della coppia, alimentando curiosità e discussioni online. Nelle ricostruzioni che circolano in rete viene anche citato un possibile obiettivo professionale: Silvia Uras sognerebbe infatti di partecipare a una futura edizione del Festival di Sanremo, e la grande esposizione mediatica degli ultimi giorni avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori anche sulla sua carriera musicale.

A rafforzare i sospetti dei fan ci sarebbero anche alcuni episodi segnalati sui social. Diversi follower sostengono infatti di aver visto Maria Esposito presente a una recente serata musicale della cantante. In alcuni video circolati online, l’attrice sarebbe stata addirittura immortalata mentre cantava durante l’esibizione di Uras, un dettaglio che per molti utenti sembrerebbe difficilmente compatibile con una rottura definitiva.

Naturalmente, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e nessuna delle due protagoniste ha commentato direttamente queste nuove voci. Dopo le dichiarazioni ufficiali rilasciate nelle scorse settimane, sia Esposito sia Uras sembrano aver scelto il silenzio, evitando di alimentare ulteriormente il dibattito pubblico.

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