Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? Conferme e indizi social Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme secondo gli esperti di gossip e ora anche loro mandano le prime conferme.

Negli ultimi giorni il mondo dei social è in fermento per la presunta relazione tra Maria Esposito, l’amatissima interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori, e Silvia Uras, influencer e volto ormai molto vicino all’attrice. I fan non parlano d’altro: tra indizi, like, dediche e contenuti condivisi, cresce la convinzione che tra le due non ci sia soltanto una semplice amicizia.

Il legame tra Maria e Silvia non è nato ieri: due anni fa, infatti, Uras realizzò un POV dedicato proprio all’attrice, e da allora le due hanno iniziato a mostrarsi sempre più unite. Negli ultimi mesi questa vicinanza è diventata ancora più evidente, al punto da spingere molti follower a chiedersi se la loro amicizia si sia trasformata in qualcosa di più profondo.

Gli indizi social non mancano. Su Instagram le interazioni tra le due sono sempre più frequenti e non passano inosservate: commenti, cuori, foto condivise. In particolare, un post con una frase carica di significato ha fatto scatenare i fan: "Due anime uguali non si incontrano, si accendono". A rendere la didascalia ancora più suggestiva è stato il commento di Maria, che ha aggiunto semplicemente "Alma", cioè "anima" in spagnolo.

A contribuire al chiacchiericcio anche un contenuto pubblicato su TikTok da Esposito: lo screen di un messaggio WhatsApp che recitava parole d’amore intensissime, con riferimenti al "sentirsi accanto l’amore della vita". Molti hanno ipotizzato che la mittente potesse essere proprio Silvia.

Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? La risposta dell’attrice e le conferme degli esperti

Ma cosa c’è realmente tra loro? Alla domanda, Maria Esposito ha scelto di rompere il silenzio e a Webboh ha dichiarato: "L’unica cosa che ci tengo a dire è che Silvia è la persona più importante della mia vita e mi rende felice come non lo sono mai stata prima, a prescindere da ciò che possiamo sembrare agli occhi degli altri".

Un’affermazione che ha fatto discutere, e che sembra trovare ora un’ulteriore conferma. Nelle ultime ore, infatti, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha ribadito che Maria Esposito e Silvia Uras sarebbero effettivamente una coppia. Non solo: le due ragazze hanno condiviso nuove stories insieme, nelle quali si sono mostrate sorridenti e complici, arrivando persino a scherzare con una domanda rivolta direttamente ai follower: "Ma noi stiamo insieme?".

Un gioco, certo, ma che ha alimentato ancora di più le speculazioni e l’entusiasmo dei fan. In tanti hanno commentato con messaggi di sostegno e approvazione, celebrando la possibilità che tra le due ci sia davvero una storia d’amore.

