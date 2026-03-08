Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate, la verità della cantante Maria Esposito ha annunciato a sorpresa che lei e Silvia Uras si sono lasciate a pochi giorni dal ritorno dalle Maldive, le prime parole della cantante.

La fine della relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras si è trasformata in un caso mediatico nel giro di pochi giorni, anche perché le due erano parse legatissime ed erano appena tornate da un romantico viaggio alle Maldive. A mettere un punto definitivo è stata l’attrice napoletana, volto della serie Mare Fuori, che parlando con il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato senza esitazioni la rottura con la cantante e influencer Silvia Uras. "Sono molto single e molto felice", ha detto con tono sereno, scegliendo parole semplici ma nette per chiudere un capitolo personale importante.

Una dichiarazione breve, diretta, che ha subito acceso il dibattito online anche per il contrasto con quanto emerso quasi in contemporanea dalle parole di Uras, affidate a un’intervista registrata lo scorso 12 febbraio. La musicista aveva raccontato l’inizio della loro storia con toni intensi: "È stato un amore a prima vista. All’inizio eravamo amiche, fino a un momento in cui i nostri cuori non ce l’hanno fatta più e ci hanno detto di smettere di essere solo amiche. Maria mi ha cambiato la vita, siamo state l’una la salvezza dell’altra".

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate, le prime parole della cantante

Due narrazioni diverse dello stesso rapporto, che non fanno altro che alimentare gli interrogativi dei fan. Secondo Uras, la separazione non sarebbe stata una scelta condivisa e il modo in cui è diventata pubblica avrebbe reso tutto più doloroso: "Vedere la fine di un amore così reale spiattellata in questo modo davanti a tutti. Mi dispiace, perché la notizia sarebbe dovuta uscire in modo diverso, magari di comune accordo attraverso una story. Non mi aspettavo che rilasciasse quell’intervista senza avvisarmi".

La cantante ha anche respinto le ricostruzioni maliziose circolate in rete, smentendo qualsiasi strategia promozionale legata alla popolarità della serie che ha reso celebre l’attrice: "Da parte mia non c’è mai stata alcuna volontà di pubblicizzare nulla, né di approfittare di nulla".

Nel racconto di Uras emergono anche riflessioni più personali sulle ragioni della rottura. "Purtroppo, quando intervengono circostanze esterne, si arriva a queste conclusioni. Forse voleva una vita più libera", ha spiegato, lasciando intendere il peso di fattori esterni e incomprensioni caratteriali, definite però "assolutamente risolvibili". E sulla gestione pubblica della separazione ha aggiunto: "Penso sia stata consigliata male. Mi sembra strano che abbia parlato proprio con chi in passato ha avuto screzi con lei".

Non meno duro il passaggio sul clima che si è creato sui social dopo la fine della relazione. "C’è tanta omofobia, una cosa che nel 2026 non dovrebbe esistere. Ma la cosa più grave è proprio quella di sentir parlare di manipolazione, lo trovo assurdo. Ci siamo amate quando nessuno ci guardava, lontano dagli occhi della gente, lei per me è stata casa".

Uras ha poi chiarito di non aver più cercato un contatto con l’ex compagna: "Userò questo periodo per concentrarmi su me stessa". Tra le ferite più profonde resta l’esposizione mediatica della vicenda: "Il fatto che lei abbia parlato solo per sé, dicendo di essere "felice". Se lo dice, significa che con me non lo era? Lei sa bene i sacrifici che ho fatto, ho cambiato vita per questo amore". Nonostante tutto, il messaggio conclusivo resta disteso: "Spero che si fermi a riflettere, intanto le auguro il meglio".

