Maria Esposito, dopo Rosa Ricci diventa Melania Rea e vola in America: il crime che non ti aspetti
La giovanissima attrice potrebbe essere al protagonista di una miniserie HBO sul caso Parolisi: riuscirà in questo ruolo così intenso?
Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, è al centro di una svolta professionale: le fonti riportano che le è stato offerto il ruolo di Melania Rea nella miniserie prodotta da HBO sul caso Parolisi. Questo ruolo, se confermato, cambierebbe la percezione che il pubblico ha dell’attrice: non più solo volto televisivo emergente, ma interprete chiamata a incarnare una vicenda vera e dolorosa.
Nel frattempo Maria Esposito arriva in sala con Io sono Rosa Ricci, il film‑prequel di Mare Fuori che esce nei cinema italiani il 30 ottobre 2025 e la mette già al centro delle attenzioni: è un portfolio pratico per valutare la sua maturità drammatica prima dell’eventuale impegno sul caso Parolisi. Ma riuscirà l’attrice a restituire, con rispetto e rigore, il volto di Melania Rea? Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Abbandona Mare Fuori e brilla in questa storia (vera) di femminicidio: non rimpiangerete Rosa Ricci
Dopo il successo con Mare Fuori, Maria Esposito pronta a gettarsi in un ruolo totalm...
Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme? Conferme e indizi social
Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme secondo gli esperti di gossip e ora anch...
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino(7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5)
Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera...
Mark Ruffalo vive una tragedia in questa serie Tv elettrizzante: impossibile resistergli
Il volto di Hulk nel Marvel Cinematic Universe veste i panni di un agente dell'FBI i...
Harry Potter lascia i fan senza parole: il villain più temuto della saga apparirà fin dalla prima stagione della serie HBO
HBO stravolge la saga, la serie Harry Potter sorprende i fan: uno storico villain ap...
Kate Middleton: accoglienza principesca per Melania e doppia stoccata epica per Meghan Markle
Anche la visita di Stato del Presidente Usa e della First Lady si trasforma in un'oc...
Non solo Montalbano su RaiPlay: il no di Michele Riondino al prequel della serie con Luca Zingaretti
Solo l'intervento diretto di Andrea Camilleri ha permesso a una serie molto amata da...