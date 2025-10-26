Maria Esposito, dopo Rosa Ricci diventa Melania Rea e vola in America: il crime che non ti aspetti La giovanissima attrice potrebbe essere al protagonista di una miniserie HBO sul caso Parolisi: riuscirà in questo ruolo così intenso?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, è al centro di una svolta professionale: le fonti riportano che le è stato offerto il ruolo di Melania Rea nella miniserie prodotta da HBO sul caso Parolisi. Questo ruolo, se confermato, cambierebbe la percezione che il pubblico ha dell’attrice: non più solo volto televisivo emergente, ma interprete chiamata a incarnare una vicenda vera e dolorosa.

Nel frattempo Maria Esposito arriva in sala con Io sono Rosa Ricci, il film‑prequel di Mare Fuori che esce nei cinema italiani il 30 ottobre 2025 e la mette già al centro delle attenzioni: è un portfolio pratico per valutare la sua maturità drammatica prima dell’eventuale impegno sul caso Parolisi. Ma riuscirà l’attrice a restituire, con rispetto e rigore, il volto di Melania Rea? Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche