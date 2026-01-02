Maria Esposito, chi è la fidanzata Silvia Uras: il coming out a Capodanno e perché è famosa Dal timore di amare al post di Capodanno che ha reso ufficiale il loro amore: la storia di Maria Esposito e Silvia Uras.

La notte di Capodanno 2026 Maria Esposito di Mare Fuori ha deciso di condividere con i suoi fan un momento molto personale della sua vita: il coming out ufficiale, annunciando il suo amore per Silvia Uras, cantante, attrice e creator napoletana. In una toccante lettera pubblicata sui social, l’attrice 22enne che interpreta il personaggio di Rosa Ricci nella serie Tv Rai ha raccontato il percorso emotivo che l’ha portata ad accettare i suoi sentimenti e a vivere la relazione senza più paura. Poche ore dopo, Silvia ha risposto con un dolce messaggio su Instagram, confermando il legame speciale che unisce le due giovani artiste.

Chi è Silvia Uras, la fidanzata di Maria Esposito di Mare Fuori

Nata a Napoli, Silvia Uras è diventata nota al grande pubblico grazie ai suoi video su TikTok e alla partecipazione a programmi televisivi come Made in Sud, dove ha mostrato il suo talento comico e la sua capacità di recitare personaggi ispirati alla vita reale dei giovani. Parallelamente alla carriera di attrice, Silvia ha sviluppato quella musicale, distinguendosi per la potenza dei testi e la capacità di raccontare emozioni autentiche. Tra i suoi brani più noti c’è Te Vuless Ancora, una canzone che esplora i tormenti di un amore che non si riesce a dimenticare. Silvia è ancora una creator seguitissima. Il suo profilo Instagram conta oltre 220mila follower, mentre su TikTok il suo profilo è seguito da oltre 1.6 milioni di fan.

L’amore nato su Tik Tok e la rinascita

Il rapporto tra Maria Esposito e Silvia Uras era stato al centro di curiosità e gossip nei mesi scorsi, ma le due avevano sempre scelto di mantenere riservata la natura della loro relazione. La loro storia è iniziata in modo semplice: Maria seguiva Silvia su TikTok, Silvia ha ricambiato il follow e le ha scritto, dando vita a un legame che è cresciuto nel corso dei mesi sia personalmente sia professionalmente. Silvia ha infatti collaborato alla colonna sonora del film Io sono Rosa Ricci, prequel della serie Mare Fuori.

Nella lettera condivisa la notte di Capodanno, Maria Esposito ha raccontato quanto sia stato difficile aprirsi all’amore: "Prima di Silvia ero fredda, chiusa in me stessa, mi proteggevo facendo finta di non avere bisogno di nessuno. Ci ho messo un anno e quattro mesi per smettere di scappare e iniziare a pensare solo a noi". Maria, che nel 2024 aveva chiuso una relazione con il bartender Rocco De Angelis, ha spiegato che l’incontro con Silvia l’ha profondamente cambiata, permettendole di affrontare le proprie paure e di vivere emozioni fino ad allora negate.

Silvia Uras, rispondendo poche ore dopo su Instagram, ha confermato le parole della compagna: "Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro. Ci siamo scelte ogni giorno, anche quando sembrava impossibile. Se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi".

Entrambe hanno scelto di non dare etichette al loro rapporto, privilegiando il legame emotivo e la reciproca fiducia rispetto alle definizioni sociali. Silvia ha dichiarato: "Preferisco raccontarmi attraverso la mia arte e le cose che faccio, non attraverso etichette di questo tipo".

