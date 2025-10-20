Giulio Berruti e Maria Elena Boschi e, l'amore è finito: perché si sono lasciati dopo 5 anni La storia tra la politica e l'attore pare sia finita veramente: l'indiscrezione parla di 'forti tensioni' nella coppia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

"Annunciamo col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti. Buona fortuna a tutti…". Con queste parole, nelle ultime ore, si è fatta largo la voce sulla fine della storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. A lanciare, quella che per ora è solo un’indiscrezione, è stato Dagospia, mentre da parte dei due diretti interessati tutto tace. Anche sui profili social della deputata di Italia Viva e dell’attore non compare nulla, nonostante il sito di Roberto D’Agostino pare piuttosto sicuro della rottura: "L’intreccio è continuato per 5 anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito".

Amore finito tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: cosa è successo

Dopo 5 anni di fidanzamento, tra gossip, paparazzate e interviste in Tv e sui giornali, pare che tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sia veramente finita. Non è la prima volta che sulla coppia circolano voci di rottura, sempre puntualmente smentite, ma questa volta Dagospia sembra esserne certo. Nel 2023, ad esempio, lo stesso portale aveva parlato di maretta tra i due, ma poi arrivò un’intervista di coppia a Chi dove veniva smentito tutto e, anzi, si parlava addirittura di figli e progetti di matrimonio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due si erano conosciuti nel 2015, ma la loro frequentazione romantica iniziò solo anni dopo, nel 2019, annunciata dai paparazzi che li sorpresero al Salone del Mobile di Milano. Seguirono altri avvistamenti, tra vacanze al mare e appuntamenti in città, fino allo scatto del primo bacio a giugno del 2020 e le prime dichiarazioni ufficiali in televisione: "Sono una persona molto riservata e credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente e quindi, io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me. Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia", raccontò Berruti a ‘C’è tempo per…‘, programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1.

Ora, invece, una nuova indiscrezione prova a rompere l’idillio e pare che la causa della fine tra Boschi e Berruti siano forti tensioni non meglio specificate. Per scoprire la verità, però, si dovrà attendere direttamente dalla bocca dei diretti interessati.

Potrebbe interessarti anche